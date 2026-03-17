Ban Bí thư điều động Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền về Hưng Yên 17/03/2026 12:02

(PLO)- Ông Nguyễn Mạnh Quyền được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17-3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Vũ Đại Thắng; ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và chúc mừng, ông Hoàng Trung Dũng cho biết ông Nguyễn Mạnh Quyền đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, có uy tín, bản lĩnh, năng lực quản lý nhà nước và có nhiều đóng góp cho Thủ đô Hà Nội.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Quyền sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên phát huy đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng địa phương phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VOV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn học hỏi, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển.