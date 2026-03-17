Tổng Bí thư: Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia 17/03/2026 11:57

Sáng 17-3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng).

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: TTXVN.

Quán triệt nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại Học viện Kỹ thuật quân sự, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ toàn Học viện về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ quân sự, Tổng Bí thư yêu cầu, Học viện cần, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hai kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị), hai đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng).

Hai ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân), phương châm năm vững (Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Học viện Kỹ thuật quân sự phải đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy “học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”.

Đặc biệt, Học viện tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Học viện Kỹ thuật quân sự khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo. Ảnh: TTXVN.

Học viện đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm theo kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới; tham mưu, đề xuất đầu tư quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, chính quy, hiện đại.

Đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; xây dựng Học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư lưu ý, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư đề nghị, quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới.

Tạo điều kiện để Học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc.

Tổng Bí thư nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng vai trò của khoa học và giáo dục - đào tạo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người nhiều lần căn dặn: Quân đội ta phải ra sức học tập kỹ thuật, chiến thuật, không ngừng nâng cao trình độ khoa học quân sự; đồng thời nhấn mạnh: Phải học tập kinh nghiệm của các nước anh em, nhưng phải vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp với điều kiện nước ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những lời căn dặn sâu sắc đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam quan trọng cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng nước ta.

Quán triệt tư tưởng đó, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Kỹ thuật quân sự đã không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp Học viện hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (28-10-1966-28-10-2026), Tổng Bí thư mong muốn Học viện khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tiêu biểu về tinh thần “Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển”.

Trong đó: Đoàn kết là sức mạnh; bản lĩnh để vượt khó; đổi mới để không bị tụt hậu; sáng tạo để thành công; trí tuệ là nền tảng; phát triển là mục tiêu, khát vọng vươn lên.