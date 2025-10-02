Tổng Bí thư yêu cầu bảo vệ hệ thống mạng các cơ quan Trung ương, Quân đội, Công an 02/10/2025 09:11

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bắt buộc tích hợp yếu tố an toàn thông tin "ngay từ thiết kế" với các trung tâm dữ liệu quan trọng. Khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, không chấp nhận tình trạng "nợ tuân thủ".

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa có thông báo Kết luận số 06 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, diễn ra ngày 18-9.

Năm 2025, phải gỡ hết các điểm nghẽn pháp luật về an ninh mạng

Theo kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, hệ thống quy định pháp luật và văn bản chỉ đạo chưa được cập nhật kịp thời, còn "khoảng trống", "độ trễ" so với thực tiễn.

Hạ tầng số còn đầu tư manh mún, các thiết bị đầu cuối cơ bản vẫn sử dụng hệ điều hành và phần mềm của nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ bị cài cắm mã độc, bị chiếm quyền điều khiển từ xa, hoặc bị đánh cắp dữ liệu một cách tinh vi...

Ông cũng chỉ ra hai thách thức lớn mà Việt Nam đang đối mặt. Đó là các cuộc tấn công mạng không còn là hành vi tự phát, nhỏ lẻ mà đã trở thành những chiến dịch được đầu tư bài bản, có sử dụng trí tuệ nhân tạo, được tổ chức bởi các thế lực thù địch và tội phạm chuyên nghiệp, tinh vi tấn công trên quy mô lớn.

Cạnh đó, hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng hiện nay đang nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan Đảng, Nhà nước, ngành kinh tế mũi nhọn... để chiếm đoạt bí mật nhà nước, bí mật kinh tế hoặc thực hiện hành vi phá hoại…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo tham quan không gian giới thiệu ứng dụng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, ngày 19-12-2024. Ảnh: NHÂN DÂN

Từ thực tiễn nêu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, ông yêu cầu trong năm 2025 phải tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan để xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, nhất là Luật An ninh mạng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Khung quản lý rủi ro an ninh mạng quốc gia, chuyển đổi tư duy từ quản lý kỹ thuật thuần tuý sang quản trị rủi ro toàn diện, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tăng tính chủ động của các cơ quan, tổ chức trong việc phân bổ nguồn lực, giảm thiểu tổn thất từ các cuộc tấn công.

Cùng đó, xây dựng chỉ số bảo đảm an ninh mạng để đánh giá năng lực bảo đảm an ninh mạng của các cơ quan, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Hoàn thiện các cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và quy trình phối hợp xử lý giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới trong công tác an toàn thông tin, an ninh mạng và ứng cứu sự cố.

“Thể hiện rõ vai trò chủ trì của Việt Nam trong tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (tổ chức tại Việt Nam)” – Tổng Bí thư nêu rõ trong kết luận.

Không chấp nhận tình trạng nợ tuân thủ

Ông cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: Bảo vệ hạ tầng mạng - bảo vệ thiết bị đầu cuối - bảo vệ ứng dụng, dịch vụ - bảo vệ dữ liệu - bảo vệ người dùng. Rà soát và tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các hệ thống thông tin quan trọng, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư pháp... coi đây là tài sản chiến lược, nền tảng quản trị quốc gia hiện đại.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu nghiên cứu có cơ chế đầu tư cho phát triển hệ sinh thái an toàn thông tin, an ninh mạng, đặc biệt là hệ sinh thái "Make in Vietnam"; ưu tiên làm chủ và sản xuất nội địa các sản phẩm an ninh mạng cốt lõi, nền tảng… Thiết lập cơ chế thống nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo mật; bắt buộc tích hợp yếu tố an toàn thông tin "ngay từ thiết kế" đối với các trung tâm dữ liệu quan trọng, các hệ thống số, nền tảng số và ứng dụng mới. "Khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, không chấp nhận tình trạng nợ tuân thủ" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm giao Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Công an phối hợp nghiên cứu đề xuất và triển khai chính sách đặc thù (lương, phúc lợi) để thu hút và giữ chân chuyên gia an ninh mạng làm việc hoặc cộng tác trong các cơ quan đảng, nhà nước...

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trước mắt cần triển khai, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên Internet của các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp Việt Nam. Việc này phải Hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 11…