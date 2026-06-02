Phó Thủ tướng: Nghiên cứu mức xử phạt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bảo đảm tính răn đe 02/06/2026 14:44

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở đợt cao điểm mới về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sáng 2-6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt kết quả tích cực

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, mặc dù thời gian triển khai thực hiện chưa dài, nhưng công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bước đầu đạt kết quả tích cực. Ảnh: VGP

Theo báo cáo do Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh trình bày, tính đến ngày 30-5, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, 1.616 vụ đã bị xử lý hành chính với tổng số tiền xử phạt gần 17,9 tỉ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý lên tới hơn 115,5 tỉ đồng. Có trên 1.600 tổ chức, cá nhân bị xử lý.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh với vi phạm trên môi trường số đã được tăng cường mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập với 1.073 trang web vi phạm (263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 trang truyền hình trái phép và 21 website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp).

Bên cạnh xử lý hành chính, các biện pháp hình sự cũng được áp dụng quyết liệt. Điển hình, các cơ quan chức năng đã khởi tố 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 43 vụ án đã được phê duyệt quyết định khởi tố; 5 vụ án đã được truy tố; 4 vụ được tòa án thụ lý và đưa ra xét xử với 4 bị can.Đáng chú ý, nhiều vụ việc lớn được phát hiện và xử lý. Theo đó, Bộ Công an đã phát hiện, điều tra và xác minh 148 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý 128 vụ việc, trong đó khởi tố 44 vụ án hình sự.

Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây vi phạm nghiêm trọng trên môi trường mạng, như CakhiaTV, Rakhoi TV. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị thu giữ hơn 28 tỉ đồng.

Đáng chú ý, so với tháng 5-2025, số vụ xử lý tăng 370,6%, cao gấp 4,7 lần; số tiền xử phạt tăng 314,8%; trị giá tang vật bị xử lý tăng 827,5%, vượt xa mục tiêu tăng tối thiểu được giao tại Công điện 38.

Một số địa phương ghi nhận kết quả nổi bật như: Hà Nội xử lý 340 vụ việc, TP.HCM xử lý 234 vụ. Riêng các vụ việc hai địa phương này xử lý đã chiếm khoảng 35,6% tổng số vụ việc trên toàn quốc.

Phấn đấu tăng ít nhất 20% số vụ phát hiện, xử lý vi phạm

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ trong thời gian hơn ba tuần triển khai đợt cao điểm, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính 1.616 vụ việc, đồng thời tăng cường áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự với nhiều vụ án nghiêm trọng.

Đây là những kết quả bước đầu rất tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. So với yêu cầu đặt ra, công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 02 về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ và Công điện 38.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục mở đợt cao điểm mới, rà soát toàn diện tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống phấn đấu nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm tăng ít nhất 20%. Ảnh: VGP

Cùng với đó, phải xây dựng hoặc rà soát, bổ sung kế hoạch hành động cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện và rõ kết quả đầu ra. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu toàn hệ thống phấn đấu nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ tăng ít nhất 20% so với năm 2025.

"Đây không chỉ là yêu cầu trong nước mà còn là cơ sở để Việt Nam chứng minh với các đối tác quốc tế về quyết tâm và hiệu quả thực chất trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, cần nghiên cứu mức xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm tính răn đe.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2026 phải cơ bản hoàn thành việc nhận diện toàn bộ các bất cập về thể chế để xây dựng lộ trình sửa đổi phù hợp.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, phấn đấu đưa hệ thống này vào vận hành trong năm 2026.

Bộ KH&CN đồng thời chủ trì xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hoàn thành việc ký kết các chương trình phối hợp hành động với các bộ, ngành.

Với Bộ VHTT&DL, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện các quy định liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan; xác định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý của từng cơ quan trong môi trường số.

Từ đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi sao chép, sử dụng, khai thác trái phép tác phẩm, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình; ngăn chặn hiệu quả tình trạng phát tán nội dung vi phạm trên môi trường mạng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường áp dụng biện pháp hình sự với các vụ việc đủ điều kiện khởi tố.

Bộ Công Thương cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn trọng điểm.