Khởi tố giám đốc liên quan 4 lô hàng vi phạm sở hữu trí tuệ 22/05/2026 11:14

(PLO)- Ông Nguyễn Huy Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà bị khởi tố để điều tra vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngày 22-5, Cục Hải quan cho biết liên quan bốn vụ lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Lạng Sơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Trong đó, từ hồ sơ và tang vật lô hàng quá cảnh giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 525 triệu đồng do Chi cục Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can Nguyễn Huy Vũ, Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-5-2026, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà (Lạng Sơn) đăng ký tờ khai quá cảnh tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo khai báo, lô hàng là hàng tiêu dùng mới 100%, gồm 54 mục hàng, vận chuyển từ cửa khẩu Hữu Nghị đến cửa khẩu Lao Bảo.

Qua công tác tuần tra, giám sát trực tuyến tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn nên đề nghị phối hợp kiểm tra thực tế.

Sau đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã ra thông báo tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra.

Ngày 11-5, tại Chi nhánh Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn ở xã Đồng Đăng, lực lượng gồm Đội Kiểm soát hải quan, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan), Phòng PC03 Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục C03 Bộ Công an phối hợp kiểm tra toàn bộ lô hàng.

Kết quả kiểm tra phát hiện lượng lớn hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, gồm 502 đồng hồ, 567 túi xách, 855 đôi giày thể thao, 2.945 đôi dép và 410 đôi dép sục.

Các sản phẩm nghi giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Louis Vuitton, Rolex, Chanel, Crocs cùng nhiều nhãn hiệu khác. Đáng chú ý, một số sản phẩm mang thương hiệu Adidas và Crocs còn giả mạo xuất xứ “Made in Vietnam”.

Sau khi tạm giữ tang vật, lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định. Ngày 15-5-2026, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia kết luận 17 mẫu sản phẩm giám định đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Hội đồng định giá xác định tổng trị giá tang vật vi phạm hơn 525 triệu đồng.

Từ kết quả điều tra, ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Một ngày sau, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Huy Vũ để điều tra cùng tội danh.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI, việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phối hợp khởi tố vụ án thể hiện sự chủ động của lực lượng hải quan trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả; đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan hải quan và lực lượng công an.