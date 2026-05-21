Lời khai nghi phạm sát hại người tình ở Tây Ninh vì tin nhắn lạ 21/05/2026 12:45

(PLO)- Chỉ vì nghi ngờ người tình có quan hệ với người đàn ông khác, Vũ Trọng Tuấn đã ra tay sát hại người tình trong phòng trọ.

Chiều 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Trọng Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người, sau khi ra tay sát hại người tình tại phòng trọ ở phường Trảng Bàng (Tây Ninh).

Theo anh NKH (41 tuổi, KP An Quới, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) sống ở phòng trọ số 1, nhà trọ T.N thì phát hiện giữa chị ĐTTM (37 tuổi, ở phòng trọ số 4) đang cự cãi đánh nhau với Tuấn.

Vũ Trọng Tuấn đã ra tay sát hại người tình vì ghen tuông. Ảnh: CA

Một lúc sau, tiếng động bất ngờ im bặt. Anh H nhìn thấy Tuấn khóa cửa phòng trọ rồi lên xe máy rời đi nên sinh nghi. Anh cùng nhiều người ở trọ gọi cửa nhưng không thấy chị M trả lời.

Khi phá cửa vào bên trong, mọi người bàng hoàng phát hiện chị M đã tử vong dưới sàn nhà, trên ngực có vết thương, mất nhiều máu...Sự việc lập tức được trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Trảng Bàng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Nhiều tổ công tác được triển khai tại nhiều khu vực để truy tìm tung tích đối tượng gây án.

Trong lúc lực lượng chức năng đang ráo riết truy xét, người dân tại khu vực phường Gò Dầu phát hiện một người đàn ông từ dưới sông leo lên bờ với biểu hiện bất thường nên báo công an. Qua xác minh, người này chính là Vũ Trọng Tuấn, người đã ra tay sát hại chị M.

Theo lời khai ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và cơn ghen kéo dài giữa Tuấn với chị M. Hai người quen biết, sống với nhau như vợ chồng và có một người con chung ở phòng trọ tại phường Trảng Bàng, Tây Ninh.

Dù đã có vợ con riêng, Tuấn vẫn thường xuyên lui tới phòng trọ nơi chị M sinh sống và lo tiền sinh hoạt cho hai mẹ con.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tuấn nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác vì thường xuyên nhắn tin trên điện thoại. Từ đó, giữa hai người liên tục xảy ra cãi vã.

Chiều 20-5, khi đến phòng trọ, Tuấn bắt gặp chị M đang nhắn tin với một người đàn ông lạ. Sau khi giật điện thoại để kiểm tra, hai người xảy ra giằng co, sau đó Tuấn sát hại chị M.

Sau khi gây án, Tuấn chạy xe từ Trảng Bàng về Gò Dầu. Khi đến một cây cầu thuộc phường Gò Dầu, nghi phạm bỏ lại xe máy cùng nhiều vật dụng cá nhân để tạo hiện trường giả như một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, Tuấn nhảy xuống sông với ý định bơi vào bờ để bỏ trốn.

Tuy nhiên, kế hoạch bất thành khi nghi phạm bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ ngay sau đó.