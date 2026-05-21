An ninh trật tự

Bắt tạm giam kẻ có hành vi loạn luân với con ruột

(PLO)- Trong thời gian đón con ruột về nuôi dưỡng, Quý đã thực hiện hành vi loạn luân với cháu bé.
Ngày 21-5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Quý (48 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an Vĩnh Long thi hành lệnh bắt tạm giam bị can có hành vi cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ảnh: Phạm Hơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quý và chị LTKH (38 tuổi) sống chung như vợ chồng và có một con chung là cháu LNT (sinh năm 2011). Sau đó hai người ở riêng, cháu T. về sống với nhà ngoại.

Đến tháng 6-2025, Quý đã đón cháu T về nhà để nuôi dưỡng và ba lần thực hiện hành vi loạn luân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

HẢI DƯƠNG
