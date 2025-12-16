Thanh niên dọa tung ảnh nhạy cảm của bạn gái 'nhí' để cưỡng dâm 16/12/2025 10:05

(PLO)- Bị can Tước đã chụp màn hình lúc nói chuyện video call với em L, sau đó dùng những ảnh nhạy cảm này buộc bạn gái phải cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội.

Ngày 16-12, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đoàn Bá Tước (21 tuổi) tội cưỡng dâm.

Bị can Đoàn Bá Tước bị đề nghị truy tố tội cưỡng dâm.

Theo kết luận điều tra, ngày 19-3, Tước quen với em ĐTTL (16 tuổi) mạng xã hội. Trong lúc nhắn tin trò chuyện, Tước dụ dỗ L gửi ảnh nhạy cảm cho Tước xem thì Tước sẽ cho tiền.

Sau đó, L gọi video cho Tước xem những hình ảnh nhạy cảm được khoảng 15 phút thì dừng lại và Tước hứa sẽ chuyển cho L 8 triệu đồng. Do Tước không thực hiện lời hứa nên L chặn tài khoản Messenger của Tước.

Không liên lạc được với L, Tước đã gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của L cho bạn bè của em xem. Những hình ảnh này được Tước chụp màn hình trong khi L gọi video cho Tước.

Khi biết sự việc, L đã mở chặn Messenger và Tước gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm cho L. Đồng thời, Tước đe dọa, buộc L phải cho quan hệ tình dục, nếu không Tước sẽ đăng các hình ảnh nhạy cảm của L lên mạng xã hội.

Do lo sợ bị tung những hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội, ngày 20-3, L theo Tước đến một nhà nghỉ để Tước thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau đó, L kể lại cho người thân biết và gia đình em đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tước với Công an.