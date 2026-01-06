Truy kích xuyên tỉnh trong 50 giờ bắt tên cướp tiệm vàng 06/01/2026 17:38

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng lực lượng cảnh sát đã nỗ lực trong 50 giờ phá án vụ cướp tiệm vàng ngày đầu năm.

Ngày 6-1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ trao thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá án, làm rõ vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 20 cá nhân xuất sắc. Đồng thời, UBND xã Nhân Cơ cũng dành sự tri ân cho bốn tập thể và 24 cá nhân đã góp công lớn trong việc bảo vệ bình yên địa bàn.

Phát biểu, Đại tá Đậu Xuân Bảo nhấn mạnh: Chiến công này không chỉ thể hiện sự sắc bén về nghiệp vụ, mưu trí, sáng tạo của Công an Lâm Đồng mà còn là minh chứng cho sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân.

Đây là lời cảnh báo đanh thép gửi đến những đối tượng có ý định hoạt động phi pháp: "Mọi hành vi xâm phạm tài sản, tính mạng của nhân dân đều sẽ bị trừng trị thích đáng".

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân được đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đại tá Đậu Xuân Bảo cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, tài liệu, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ án xảy ra vào đúng ngày đầu năm mới (1-1-2026). Khi người dân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ thì tại tiệm vàng Toàn Hằng (thôn 3, xã Nhân Cơ), một đối tượng lạ mặt đã bất ngờ ra tay cướp giật số vàng trang sức trị giá khoảng 500 triệu đồng rồi biến mất không dấu vết.

Vụ việc xảy ra tại khu vực dân cư, đối tượng lại có sự tính toán kỹ lưỡng và thủ đoạn tinh vi nhằm xóa dấu vết, gây áp lực cực lớn lên lực lượng phá án.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Nhân Cơ vào cuộc với tinh thần: "Phải bắt bằng được thủ phạm trong thời gian ngắn nhất để ổn định dư luận".

Đại tá Đậu Xuân Bảo trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các mũi trinh sát đã rà soát hàng trăm camera, dựng lại chân dung đối tượng và lần theo từng manh mối nhỏ nhất.

Cuộc truy đuổi không dừng lại ở địa phận Lâm Đồng mà kéo dài tới tận tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 50 giờ trắng đêm đấu trí, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng Phan Bảo Nhật (33 tuổi, tại xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi), thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Chính quyền xã Nhân Cơ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Việc phá thành công vụ án này trong thời gian chỉ hơn 2 ngày là một kỳ tích về tốc độ. Trong tội phạm hình sự, "thời gian vàng" để bắt giữ đối tượng là 48-72 giờ đầu tiên.

Nếu để đối tượng tẩu tán tài sản hoặc vượt biên, vụ án sẽ rơi vào bế tắc. Công an Lâm Đồng đã tận dụng tối đa công nghệ và sự hỗ trợ từ nhân dân để "khóa chặt" hướng di chuyển của Nhật. Điều này cho thấy một hệ thống giám sát và phản ứng nhanh đang hoạt động vô cùng hiệu quả.