Truy tố bị can Đinh Thị Lan liên quan đến việc thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng 07/01/2026 14:48

(PLO)- Theo cáo buộc, bị can Đinh Thị Lan đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 1 Điều 331 BLHS.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là người sở hữu tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", đường link Youtube.com.@laning9888.

Trong năm 2021, Đinh Thị Lan sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh”, đường link Youtube.com.@laning9888, tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do Lan ghi hình tại chỗ ở của mình trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ), TP.HCM và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Đinh Thị Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về những nội dung liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Đến nay, Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn các nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Tuy nhiên, CQĐT có đủ căn cứ xác định Đinh Thị Lan là người đăng tải các video trên.