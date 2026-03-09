Nổ súng bắn chú ruột do mâu thuẫn trong cuộc nhậu 09/03/2026 19:32

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi uống rượu, bị can lấy súng nén hơi bắn chú ruột rồi phi tang khẩu súng, bỏ trốn.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Văn Hương (ở phường Long Biên, TP Hà Nội) về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, 20 giờ ngày 14-3-2025, trong lúc ăn uống, giữa Hương và ông D (chú ruột Hương) xảy ra mâu thuẫn vì Hương nuôi lợn nhưng gặp dịch bệnh, chưa bán được nên bức xúc. Được mọi người can ngăn nên hai bên chưa xảy ra xô xát nhưng Hương tức giận khi bị đuổi về.

Từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu, bị can nổ súng bắn chú ruột. Ảnh: Minh họa

Sau đó, Hương lấy khẩu súng nén hơi, bên trong súng vẫn còn một viên đạn chì rồi cầm súng chĩa thẳng về phía ông D và nói: “Hôm nay tao giết mày”.

Thấy vậy, ông D đứng dậy, tiến lại gần Hương và nói: “Mày giỏi mày giết chú đi”, đồng thời đưa tay cầm vào nòng súng. Ngay sau đó, Hương bóp cò, viên đạn chì bắn trúng vùng đầu, mắt trái của ông D khiến nạn nhân ôm đầu gục xuống tại chỗ.

Sau khi gây án, Hương cầm khẩu súng bỏ chạy rồi ném xuống ao tại khu đồng ruộng thuộc tổ 12, phường Long Biên nhằm phi tang.

Nạn nhân Ngô Văn D được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và điều trị đến ngày 20-3-2025 thì xuất viện.

Kết luận giám định pháp y xác định ông Ngô Văn D bị tổn hại 51% sức khỏe.

Ngày 24-3-2025, sau một thời gian lẩn trốn, Ngô Văn Hương quay lại khu vực ao nơi đã ném khẩu súng để vớt lên, sau đó mang súng đến Công an quận Long Biên đầu thú, giao nộp tang vật.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định khẩu súng này là súng nén hơi thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, Hương khai đã mua khẩu súng trên từ Lưu Công Quân (ở phường Long Biên) vào năm 2022 với giá 5 triệu đồng để dùng bắn chim. Còn Quân khai trước đó mua khẩu súng qua mạng xã hội Facebook từ một người không quen biết vào năm 2018 với giá hơn 3 triệu đồng.

CQĐT xác định hành vi mua bán khẩu súng diễn ra vào năm 2022, thời điểm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 chưa có hiệu lực nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Quân.

Về trách nhiệm dân sự, trong quá trình điều tra, gia đình Ngô Văn Hương đã tự nguyện bồi thường cho ông Ngô Văn D số tiền 100 triệu đồng. Hiện bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.