Sốc: Nổ súng kinh hoàng trên sân bóng đá khiến 11 người thiệt mạng 26/01/2026 15:35

(PLO)- Thành phố Salamanca, thuộc bang Guanajuato của Mexico, vừa trải qua một đêm kinh hoàng khi một nhóm tay súng chưa rõ danh tính bất ngờ tấn công ngay tại sân bóng đá, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Vụ nổ súng trên sân bóng đá xảy ra vào ngày 25-1 theo giờ địa phương, thời điểm nhiều người vẫn còn ở lại sau trận đấu để tham gia một hoạt động giao lưu, sinh hoạt cộng đồng tại khu Loma de Flores ở Mexico.

Theo thông tin ban đầu từ Independent, cuộc tấn công diễn ra rất nhanh và dữ dội. Khi đám đông còn đang trò chuyện, ăn uống và tụ tập trên khu vực sân bóng đá, các đối tượng có vũ trang xuất hiện rồi xả đạn thẳng vào nhóm người tham dự. Tiếng súng liên tiếp khiến hiện trường náo loạn, nhiều người hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp hoặc bỏ chạy trong bóng tối. Một số nạn nhân gục xuống tại chỗ, trong khi nhiều người khác bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Thành phố Salamanca, thuộc bang Guanajuato của Mexico vừa xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng trên sân bóng. Ảnh: IDP.

Nhà chức trách cho biết trong nhóm bị thương có một phụ nữ và một trẻ em. Động cơ gây án hiện vẫn chưa được làm rõ, còn danh tính những kẻ tấn công cũng chưa được xác nhận. Văn phòng tổng chưởng lý bang Guanajuato đã vào cuộc điều tra, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan ở cấp địa phương, bang và liên bang nhằm siết chặt an ninh, phòng ngừa nguy cơ xảy ra thêm những vụ bạo lực tương tự.

Thị trưởng Salamanca, ông Cesar Prieto, lên án gay gắt vụ nổ súng, gọi đây là dấu hiệu của “một sự sụp đổ xã hội nghiêm trọng”. Ông cho rằng bạo lực đang gia tăng đáng báo động tại bang này, đặc biệt ở Salamanca, và nhấn mạnh các nhóm tội phạm đang tìm cách gây áp lực với chính quyền nhưng sẽ không đạt được mục tiêu. Ông cũng tuyên bố những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị truy tìm và xử lý, đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang can thiệp mạnh tay để kiểm soát làn sóng bạo lực đang bủa vây khu vực.