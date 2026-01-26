Xác định 2 nghi can làm giả hồ sơ 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia 26/01/2026 15:28

Cơ quan cảnh sát điều tra Malaysia vừa thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ giả mạo hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ, trong đó 2 nghi can được xác định. 2 nghi can này có thể là "bàn đạp" để phanh phui đường dây giả mạo hồ sơ.

Điều đáng nói là cơ quan cảnh sát Malaysia công bố rất thận trọng từng bước, không quy chụp, không suy diễn theo những điều chưa rõ ràng. Bước đầu cơ quan điều tra xác định 2 nghi can trong vụ làm sai lệch hồ sơ 7 tuyển thủ nhập tịch mà tuyển Malaysia đã sử dụng trong trận đấu với Nepal và tuyển Việt Nam (thắng 2-0 và 4-0) ở vòng loại Asian Cup 2027 và những trận giao hữu với Singapore, Cape Verde và Palestine.

Tổng thư ký AFC Windsor John đưa ra nhiều lời khuyên cho FAM nhưng đều bị gạt. Ảnh: NST

Hai nghi can này cũng không được cảnh sát tiết lộ cụ thể danh tính khi báo chí hỏi đó là ai, người trong nước hay người nước ngoài.

Những ngày qua, tình hình bóng đá Malaysia rất bi đát vì bị FIFA trừng phạt. Cũng những ngày này, Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, người Malaysia liên tục bình luận về vấn đề của LĐBĐ Malaysia (FAM). Với công việc của người đứng đầu bộ phận thư ký liên đoàn châu lục, ông đã đưa những gợi ý cho bóng đá Malaysia nhưng tất cả đều không chấp nhận.

Chẳng hạn ông Windsor John cho rằng, việc lãnh đạo FAM có từ chức hàng loạt cũng không thể “chạy tội” được. Vấn đề quan trọng nhất là FAM phải cải tổ và làm mới lại công tác quản trị. Trong thời điểm này FAM có thể lựa chọn việc thành lập Ủy ban Bình thường hóa, FIFA, AFC sẽ cử người của mình hỗ trợ nhưng FAM không chấp nhận.

Bảy tuyển thủ nhập tịch theo con đường cố tình sai lệch, giả mạo hồ sơ để được lợi, vi phạm đạo đức FIFA nghiêm trọng. Ảnh:Bola

Tổng thư ký Windsor John cũng khuyên FAM hãy cải tổ mỗi phòng ban có một chức năng riêng và giám sát công việc của nhau. Đó là yêu cầu lành mạnh trong một tổ chức của liên đoàn thể thao. Những quan chức lớn không được dùng quyền lực vi phạm chức năng những phòng, ban khác, phải để các ban thực thi đầy đủ chức năng của mình nhằm không để lún sâu hoặc phát giác kịp thời những sai sót.

Là người Malaysia, ông Windsor John không thể không xót xa bóng đá nước nhà lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Tuy nhiên là một Tổng thư ký của châu lục, tất nhiên ông Windsor John không thể can thiệp hay “dòm ngó” vào FAM vì đó là sự tôn trọng và rạch ròi trong công việc.