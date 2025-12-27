Nỗi đau của HLV đội tuyển Malaysia sau trận thắng đậm Việt Nam 4-0 27/12/2025 13:59

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đang trải qua một giai đoạn đầy biến động khi bê bối liên quan đến việc làm giả giấy tờ cầu thủ kéo theo án phạt nặng từ FIFA, gây ra những hệ lụy sâu rộng cho toàn bộ hệ thống, đặc biệt là nỗi đau của HLV Cklamovski.

Trong bức tranh u ám của đội tuyển Malaysia, người chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất có lẽ là HLV trưởng Peter Cklamovski, người vừa bắt đầu hành trình xây dựng một diện mạo mới cho các học trò thì đã phải đối mặt với cú sốc lớn ngoài chuyên môn.

Ngay sau trận thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6-2025, đội tuyển Malaysia bị phát hiện có đến 7 cầu thủ giả mạo giấy tờ, trong đó gồm 2 chân sút nhập tịch ghi bàn vào lưới thủ môn Nguyễn Filip. Thầy trò Cklamovski không có nhiều thời gian vui mừng đã gặp những rắc rối lớn ngoài chuyên môn.

Sau nhiều tháng làm việc, nhà cầm quân người Úc đã dày công hoạch định chiến lược, thử nghiệm lối chơi và định hình bộ khung đội tuyển với tham vọng nâng tầm đội tuyển Malaysia trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, mọi tính toán gần như bị đảo lộn khi FIFA đưa ra án treo giò kéo dài 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch, những cái tên được xem là trụ cột trong kế hoạch dài hạn của ông.

Có đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phát hiện sử dụng hồ sơ giả từ trận thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: EPA.

Quyết định của FIFA đã khiến phần lớn nền tảng mà Cklamovski xây dựng bị phá vỡ, đồng thời khiến uy tín chuyên môn của ông cũng chịu tác động đáng kể. 7 cầu thủ bị đình chỉ thi đấu gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero. Đây đều là những nhân tố được kỳ vọng mang lại chất lượng chuyên môn cao và kinh nghiệm quốc tế cho đội tuyển Malaysia.

Việc họ đồng loạt vắng mặt buộc ban huấn luyện phải nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, tái cấu trúc đội hình và tìm kiếm giải pháp thay thế chắp vá trong thời gian ngắn.

Trong lúc áp lực dư luận ngày càng gia tăng, HLV Cklamovski giấu kín nỗi đau và vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh để truyền tải tinh thần tích cực đến các học trò. Ông khẳng định đội tuyển sẽ tập trung tối đa vào những cầu thủ hiện có, xem đây là cơ hội để thử nghiệm nhân sự mới và xây dựng tinh thần tập thể vững chắc hơn. Theo ông, điều quan trọng nhất là mỗi cầu thủ, từ đội hình xuất phát đến băng ghế dự bị, đều phải ra sân với niềm tin có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

HLV Cklamovski buộc phải xóa đi làm lại khi vắng hàng loạt cầu thủ nòng cốt mà ông đã gầy dựng trong đội hình. Ảnh: TAFC.

Tác động của án phạt từ FIFA không dừng lại ở việc thiếu hụt lực lượng. Liên đoàn bóng đá thế giới còn hủy bỏ kết quả các trận giao hữu của Malaysia trong năm nay gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử thua 0-3 cho đội bóng Đông Nam Á.

Quyết định này đã chấm dứt chuỗi trận bất bại mà HLV Cklamovski và các học trò dày công xây dựng, kéo theo việc đội tuyển Malaysia tụt từ hạng 116 xuống 121 trên bảng xếp hạng FIFA. Với một đội bóng đang trong quá trình tái thiết, cú trượt dài về thứ hạng càng khiến áp lực đè nặng lên vai ban huấn luyện.

Bản thân HLV Cklamovski thừa nhận ông cũng ở trong tình thế bị động, chỉ có thể chờ đợi và hy vọng vào những diễn biến tích cực hơn từ các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài khía cạnh chuyên môn, án treo giò còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thị trường, khả năng đàm phán hợp đồng và cơ hội tài trợ của các cầu thủ liên quan.

Malaysia bị xử thua 0-3 trong các trận giao hữu quốc tế với Cape Verde, Singapore và Palestine. Ảnh: EPA.

Về lâu dài, những hệ quả này gián tiếp tác động đến hình ảnh của vị chiến lược gia người Úc, vị thế của ông trong giới bóng đá khu vực và cả triển vọng nghề nghiệp trong tương lai.

Giờ đây, thách thức lớn nhất đối với HLV Cklamovski là duy trì động lực cho toàn đội, đồng thời xây dựng lại một tập thể đủ sức cạnh tranh trong điều kiện thiếu hụt nhân sự và niềm tin bị lung lay. Ông cho rằng khó khăn cũng là cơ hội để tự nhìn lại, cải thiện bản thân và tìm ra những hướng đi mới cho đội tuyển.

Vụ việc bắt đầu được phanh phui từ tháng 9, khi Ủy ban kỷ luật của FIFA ra án phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ vì cáo buộc làm giả hoặc cung cấp sai lệch giấy tờ. Các hành vi này bị cho là vi phạm Điều 22 trong quy tắc kỷ luật của FIFA, liên quan đến việc chỉnh sửa giấy khai sinh nhằm tạo ra điều kiện đủ tiêu chuẩn thi đấu.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia thất vọng vì những lùm xùm từ ngoại binh nhập tịch. Ảnh: EPA.

Ban đầu, FAM cho rằng đây chỉ là sai sót kỹ thuật trong khâu hành chính. Tuy nhiên, đến tháng 11, Ủy ban phúc thẩm của FIFA vẫn giữ nguyên án phạt, khiến FAM và các cầu thủ chỉ còn con đường kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

Bên cạnh đó, FAM đã trình báo cảnh sát và tiến hành điều tra nội bộ nhằm xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan, trong nỗ lực khắc phục hậu quả và khôi phục niềm tin cho bóng đá Malaysia.