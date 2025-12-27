Man United đe dọa Chelsea 27/12/2025 12:27

(PLO)- Sau khi giành chiến thắng tối thiểu Newcastle 1-0 ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 27-12, Man United đã tạo thêm sức ép đáng kể lên Chelsea trong cuộc đua tốp đầu giải Ngoại hạng Anh

3 điểm có được đã giúp Man United cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng đồng thời khiến cục diện nhóm dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh trở nên chặt chẽ và khó lường hơn sau vòng 18.

Trong cuộc tiếp đón Newcastle trên sân nhà, Manchester United phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt khi thiếu vắng đội trưởng Bruno Fernandes vì chấn thương. Dù vậy, đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn biết cách tạo ra khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của hậu vệ trái Patrick Dorgu.

Phút 24, từ một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm sau quả ném biên, hàng thủ Newcastle không thể phá bóng dứt khoát. Dorgu nhanh chóng chớp thời cơ, tung cú vô lê chân trái đầy quyết đoán, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc dưới khung thành khiến thủ môn Aaron Ramsdale không kịp phản xạ. Bàn thắng này cũng là điểm nhấn duy nhất của trận đấu.

Dorgu mang về 3 điểm quý như vàng cho MU.

Chiến thắng trước Newcastle mang ý nghĩa rất lớn với Man United trong bối cảnh cuộc đua ở nửa trên bảng xếp hạng đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Với 29 điểm sau 18 vòng đấu, Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ năm, tạm thời hơn chính Newcastle 6 điểm và chỉ kém đội xếp trên là Chelsea về hiệu số bàn thắng bại.

Đáng chú ý, Chelsea cũng đang có cùng 29 điểm nhưng đứng thứ tư, và họ sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ dàng khi chạm trán Aston Villa, đội đang giữ vị trí thứ ba, ở vòng đấu kế tiếp.

Tuy nhiên, vị trí của Manchester United chưa thể coi là an toàn. Liverpool hiện cũng sở hữu 29 điểm và chỉ xếp sau do kém chỉ số phụ. Ngoài ra, Sunderland với 27 điểm và Crystal Palace với 26 điểm vẫn còn cơ hội bám đuổi nếu giành kết quả thuận lợi ở các trận đấu sắp tới. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến Quỷ đỏ tụt lại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.

Chelsea vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá ở giải Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, chiến thắng trước Newcastle xứng đáng được xem là cú hích tinh thần quan trọng cho Man United. Việc giành trọn ba điểm trong bối cảnh thiếu vắng thủ lĩnh nơi tuyến giữa cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình của đội bóng.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu với 39 điểm, theo sau là Manchester City với 37 điểm và Aston Villa với 36 điểm. Nhóm tiếp theo gồm Chelsea, Manchester United và Liverpool cùng có 29 điểm, tạo nên cuộc đua đầy kịch tính cho các vị trí dự Champions League trong giai đoạn còn lại của mùa giải.