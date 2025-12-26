Gala Quả bóng vàng 2025: Hoàng Đức 'tái chiếm' Quả bóng vàng và những nữ 'quái kiệt' 26/12/2025 22:34

(PLO)- Nguyễn Hoàng Đức hoàn thành cú hat trick Quả bóng vàng, cùng với các giải thưởng ở hạng mục nữ như Thùy Dung, Thùy Trang, Bích Thùy tạo nhiều cảm xúc.

Bên lề gala Quả bóng vàng 2025 với danh hiệu cao quý nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Đức, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam rất thích thú với những nữ "quái kiệt", đầu tiên là ở hạng mục giải thưởng Cống hiến thuộc về nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung.

Nữ tuyển thủ Tuyết Dung đã từng 2 lần đoạt Quả bóng vàng, nay cô nhận giải Cống hiến khi vừa chia tay nghiệp quần đùi áo số và bắt đầu một hành trình khác. Tuyết Dung là một tiền vệ tài năng của bóng đá nữ Việt Nam, với đầu óc tổ chức rất sáng tạo và khả năng chơi bóng hai chân như một.

Nguyễn Hoàng Đức đoạt cú đúp giải thưởng Quả bóng vàng 2025 và Cầu thủ được yêu thích nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cô từng làm nên chuyện mà ngay trên bình diện bóng đá thế giới cũng khó có ai làm được. Đó là hoàn thành cú hat trick trong đó gồm 2 bàn từ hai cung đá phạt góc đối xứng nhau cùng một bàn thắng từ đột phá trung lộ trong trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0 tại giải vô địch nữ Đông Nam Á trên sân Thống Nhất cách đây 10 năm.

Trần Thị Thùy Trang vừa cùng đội tuyển futsal vô địch SEA Games 33, Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia nhưng lần này chỉ nhận Quả bóng đồng bóng đá nữ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Còn nhớ việc Tuyết Dung hoàn thành cú hat trick độc lạ đến độ ngay cả trọng tài chính người Hàn Quốc cũng trố mắt rút túi móc cuốn sổ tay ghi vào sổ. Thời gian như thoi đưa, và nay tiền vệ tài hoa này đã quyết định chia tay quần đùi áo số và nhận giải Cống hiến.

Nhà báo Nguyễn Nguyên (bìa phải) công bố Quả bóng bạc bóng đá nam Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: A. PHƯƠNG.

Trong khi đó, Trần Thị Thùy Trang lại là tuyển thủ quốc độc đáo nhất. Cô gái quê Quảng Nam 4 lần vô địch bóng đá SEA Games trên sân 11 người, vô địch futsal SEA Games 33, vô địch futsal Đông Nam Á và năm ngoái đã giành Quả bóng vàng. Năm 2025, Thùy Trang rất nổi bật cả trên sân cỏ lẫn bóng đá trong nhà và thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân nhưng tiếc là chỉ giành Quả bóng đồng.

Riêng với tân Quả bóng vàng Bích Thùy, cô cũng là một cầu thủ “không phổi” với lối chơi gai góc trên sân, không bao giờ đầu hàng. Có lẽ hàng triệu người triệu người hâm mộ chứng kiến hình ảnh một Bích Thùy đã rất hụt hẫng khi có tuyệt phẩm bàn thắng của mình ở chung kết SEA Games 33 lại bị trọng tài mắc sai lầm từ chối.

Nguyễn Thị Bích Thùy cùng giải thưởng Quả bóng vàng 2025.

+ Danh hiệu các hạng mục Quả bóng vàng 2025:

Giải Cống hiến: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam)

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Alan Sebastiao Grafite (CLB Công an Hà Nội)

Cầu thủ được yêu thích nhất: Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình)

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Lưu Hoàng Vân (Hà Nam)

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội)

Futsal:

Quả bóng vàng futsal: Châu Đoàn Phát

Quả bóng bạc futsal: Từ Minh Quang

Quả bóng đồng futsal: Nguyễn Đa Hải

Bóng đá nữ:

Quả bóng vàng: Nguyễn Thị Bích Thùy

Quả bóng bạc: Phạm Hải Yến

Quả bóng đồng: Trần Thị Thùy Trang

Bóng đá nam:

Quả bóng vàng: Nguyễn Hoàng Đức

Quả bóng bạc: Nguyễn Đình Bắc

Quả bóng đồng: Nguyễn Quang Hải