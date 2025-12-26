Tuyển Việt Nam với tấm vé World Cup 2027 rất sáng 26/12/2025 14:48

(PLO)- Tại Asian Cup nữ 2026, tuyển Việt Nam còn sáng cửa hơn hồi tranh vé đi World Cup 2023 qua Asian Cup 2022.

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup nữ 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027, tuyển Việt Nam có cơ hội ra sao với tấm vé tham gia sân chơi thế giới thứ nhì liên tiếp - World Cup 2027 tại Brazil?

HLV Mai Đức Chung vừa nhận lời tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2026 (từ ngày 1 đến 21-3 tại Úc) cũng là vòng loại World Cup 2027 mà châu Á có 6 suất.

Tuyển nữ Việt Nam và Philippines sáng cửa dự World Cup 2027 qua các nhánh đấu của Asian Cup 2026.

Tuyển nữ Việt Nam ở bảng C cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Trên mọi phương diện trong đó gồm mặt bằng trình độ, thứ hạng FIFA và châu Á từ cấp đội tuyển đến CLB, tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức đánh bại hai “kèo dưới” Ấn Độ và Đài Loan.

Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh, Ấn Độ tuy yếu hơn Việt Nam, nhưng ở vòng loại họ từng bất ngờ đánh bại Thái Lan 2-1 để lên ngôi nhất bảng ngay tại Thái Lan. Đài Loan cũng rất mạnh... Mặt khác sân chơi châu lục và vòng loại World Cup nên Ấn Độ, Đài Loan đều đầu tư, chuẩn bị chu đáo và dài hơi... không phải dễ chịu cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Nữ Việt Nam phải nỗ lực tột độ trong trận và sự chuẩn bị dài hơi cùng sự tôn trọng đối thủ.

Nếu tuyển Việt Nam nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng B tại tứ kết khả năng cao là Triều Tiên và Trung Quốc đều ở đẳng cấp thế giới.

Tuyển nữ Việt Nam gần như không thể có điểm trước Nhật Bản, và như thế thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu tiến vào tứ kết với ngôi nhì bảng C sau tuyển Nhật Bản.

12 đội dự VCK Asian Cup 2026 chia làm 3 bảng, mỗi bảng đá vòng tròn chọn đội nhất và nhì vào tứ kết, ba đội thứ 3 mỗi bảng so đọ chọn hai đội có thành tích tốt nhất cùng vào tứ kết.

Theo cách thiết kế của AFC về các nhánh đấu Asian Cup 2026, nếu tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng C thì sẽ gặp đội nhất bảng B (Triều Tiên, Trung Quốc, Bangladesh và Uzbekistan).

Triều Tiên ở đẳng cấp thế giới, còn Trung Quốc là á quân Asian Cup 2022, đây là hai đội sẽ lần lượt chiếm ngôi nhất và nhì bảng B. Bangladesh và Uzbekistan rất yếu chẳng có cơ hội tạo đột biến trước Triều Tiên, Trung Quốc.

Nếu tuyển nữ Việt Nam chạm trán với Triều Tiên (nếu nhất bảng B) hay Trung Quốc (nếu nhất bảng B) thì sòng phẳng mà nói đội hầu như không có cửa làm điều bất ngờ, tức đánh bại, nói cụ thể là sẽ thua.

Nhưng châu Á có 6 suất dự World Cup 2027, bốn đội vào bán kết Asian Cup 2026 có vé đi Brazil 2027, 4 đội bị loại ở tứ kết sẽ đá vòng Play off tranh 2 vé còn lại. Đây mới chính là cơ hội thật của tuyển nữ Việt Nam.

Còn nhớ hồi Asian Cup 2022 (diễn ra tại Ấn Độ ngay sau đại dịch COVID-19) tuyển nữ Việt Nam đá Play off thắng Đài Loan 2-1 và thắng Thái Lan 3-0, giành tấm vé duy nhất đi World Cup 2023. Bây giờ World Cup 2027 có đến 6 suất dành cho châu Á, trong đó 4 đội thua tứ kết có nhiều cơ hội khi tranh hai vé vớt. Tuyển Việt Nam rất sáng cửa có vé đi World Cup 2027, cơ hội rõ hơn rất nhiều so với hồi Asian Cup 2022.