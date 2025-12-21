Nếu Malaysia thắng tuyển Việt Nam ngày 31-3 thì sao? 21/12/2025 11:58

(PLO)-FIFA đang "chuyền bóng" cho AFC sau khi xử thua 0-3 những trận giao hữu của Malaysia, tuyển Việt Nam nếu thua Malaysia ngày 31-3-2026 thì sao?

Vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn một lượt trận nữa vào ngày 31-3-2026, tuyển Việt Nam tiếp Malaysia.

Sau khi Malaysia bị FIFA phát giác 7 cầu thủ nhập tịch lậu, tổ chức này tiến hành trừng phạt từng giai đoạn.

Và rồi sẽ đến lúc AFC phải đưa ra việc xử Malaysia thua 0-3 vì những cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp ra sân trong trận thắng Nepal 2-0 (ngày 25-3, 2 cầu thủ), trận thắng Việt Nam (ngày 10-6, 7 cầu thủ). Hiện tại, Malaysia đang có 5 trận bất bại với 15 điểm, tuyển Việt Nam có 12 điểm.

Trận đấu này, Malaysia dùng 7 cầu thủ gian lận để đánh bại tuyển Việt Nam 4-0. Ảnh:AFC

Nếu AFC trừ Malaysia 6 điểm trước lượt trận cuối đến Việt Nam làm khách, họ sẽ còn 9 điểm, trong khi Việt Nam có 15 điểm. Lúc đó, Việt Nam chắc chắn giành vé dự VCK Asian Cup 2027 trước 1 lượt trận, Malaysia có thắng Việt Nam ở lượt cuối cũng không thay đổi được gì.

Trước mắt, Malaysia có thể bị trừ 6 điểm vì 2 trận dùng cầu thủ lậu với Nepal và tuyển Việt Nam.

Vấn đề bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng. FIFA đã đưa ra từng án phạt quanh vụ nhập tịch lậu đầy tai tiếng của Malaysia, vi phạm những đạo đức nghiêm trọng nhất của FIFA.

Lúc đầu FIFA từng phạt bảy cầu thủ mỗi người 2 ngàn franc Thụy Sĩ, cùng LĐBĐ Malaysia (FAM) 350 ngàn franc Thụy Sĩ. Tiếp theo treo giò mỗi cầu thủ 12 tháng.

FAM tiến hành kiện các phòng ban của FIFA như Ban đạo đức, Ban thư ký, Ban kháng án... Sau đó các phòng ban FIFA bác đơn hoàn toàn của FAM.

Khi FAM có những động thái dẫn FIFA ra tòa CAS thì FIFA đã tiến hành gửi hồ sơ sai phạm nơi sinh của ông bà cầu thủ nhập tịch lậu cho tất cả các quốc gia liên quan như Malaysia, Argentina, Tây Ban Nha, Hà Lan vì có dấu hiệu hình sự làm sai lệch hồ sơ tư pháp của nhà nước. FIFA điều tra và kết luận việc giả mạo hồ sơ, sai lệch hồ sơ để nhập tịch của Malaysia là cố ý chứ không phải “lỗi hành chính” hay “lỗi kỹ thuật”.

Sau đó FIFA tiếp tục xử thua ba trận giao hữu của Malaysia có dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Ba trận giao hữu theo lịch FIFA, Malaysia thắng Singapore 2-1, Palestine 1-0 và hòa Cape Verde 1-1. Ba trận này FIFA xử thua 0-3 và tính lại bảng xếp hạng hàng tháng của bóng đá Malaysia.

Malaysia càng chống FIFA càng ra tiếp án phạt.

Và sẽ còn một án phạt tổng hợp cuối cùng mà FIFA sẽ giáng xuống nền bóng đá Malaysia khi vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John (người Malaysia) từng đăng đàn mong án phạt bóng đá Malaysia sớm có kết quả cuối cùng để AFC còn tiến hành bốc thăm các bảng VCK Asian Cup 2027 khi lượt trận cuối kết thúc sau vài ngày.

Tuy nhiên hiện nay FIFA cũng phải chờ kết quả phân xử của CAS ra sao rồi mới áp dụng án cuối cùng dành cho bóng đá Malaysia.

Chuyện này đã rõ, AFC nôn nóng trong vấn đề xử tuyển Malaysia ra sao, FIFA đã “chuyền quả bóng” cho AFC rồi. FIFA đã trừng trị ba trận giao hữu của Malaysia dùng cầu thủ lậu bằng việc thua 0-3 rồi. Mọi thứ quá rõ, AFC cứ thế theo khung “bộ luật hình sự” của FIFA mà xử.