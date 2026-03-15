Tuyển Philippines thắng hai đội dở nhất giải thì có vé đi World Cup, thật khôi hài! 15/03/2026 16:48

(PLO)- Thua 3 đội mạnh theo kiểu dưỡng sức rồi chỉ thắng hai đội yếu nhất giải, tuyển Philippines có vé dự World Cup 2027.

Đội tuyển Philippines có thể dễ dàng lấy chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup 2027 bóng đá nữ theo cách ít tốn mồ hôi nhất.

Trong bóng đá nói chung và lịch đấu nói riêng với sự may rủi là điều không tránh khỏi nhưng có những thứ thuộc về chủ quan thì nên cân nhắc và chỉnh sửa trước để mang lại sự sòng phẳng cho mọi đội tham dự. Rõ nhất là các nhánh đấu của vòng chung kết Asian Cup 2026 nữ đang diễn ra tại Úc cũng là vòng loại World Cup 2027 có gì đó sai sai.

Trớ trêu tuyển Philippines dùng đội hình B đá với Nhật Bản ở trận tứ kết cuối cùng của Asian Cup 2026. Ảnh: TAFC.

HLV Mai Đức Chung của tuyển Việt Nam thắc mắc trước giải là những nhánh đấu ở vòng play off dành cho bốn đội thua tứ kết tranh 2 vé World Cup 2027 còn lại (sau 4 đội vào bán kết) chưa thực sự công bằng.

Theo đó, vòng tranh vé vớt sẽ sòng phẳng hơn nếu đá vòng tròn thay vì các cặp đã được định hình sẵn. Chắc hẳn những nhà chuyên môn của AFC không thể không nhận ra điều mà HLV Mai Đức Chung đã thắc mắc khi quả bóng Asian Cup 2026 chưa lăn.

Tuyển Philippines bị Nhật Bản "dội mưa gôn" 7 bàn nhưng mục đích của họ là dồn sức đánh bại Uzbekistan là có vé đi World Cup 2027. Ảnh: TAFC.

Thật khôi hài khi tuyển Philippines chỉ cần thắng hai đội dở nhất giải là có vé đi World Cup. Kết quả bảng A, các cô gái Philippines trận đầu thua Úc 0-1, trận sau thua Hàn Quốc 0-3 và thắng đội yếu nhất giải là Iran 2-0. Sau đó, Philippines có vé vớt vào tứ kết với tư cách đội hạng 3 có thành tích tốt nhất cùng Uzbekistan.

Đài Loan lại chịu thiệt thòi quá nhiều khi liên tục gặp những "bà chị" châu Á, sau Trung Quốc là đến Triều Tiên ở vòng play off. Ảnh: TAFC.

Tại tứ kết, Philippines thua Nhật Bản 0-7. Điều cay đắng là HLV Mark Torcaso (người Úc) của Philipines chỉ tung ra đội hình B đá với Nhật Bản để giữ chân đội hình A nhằm cạnh tranh với Uzbekistan lấy tấm vé vớt World Cup 2027. Cần biết Uzbekistan thuộc nhóm đội yếu nhất giải Asian Cup 2026 và gần như chiếc vé World Cup nằm trong túi Philippines.

Trong khi đó, Đài Loan vô cùng thiệt thòi. Họ đánh bại Việt Nam để có ngôi nhì bảng C (sau Nhật Bản). Vào tứ kết, Đài Loan gặp “bà chị” Trung Quốc và thua 0-2 qua 120 phút thi đấu kiên cường. Vào vòng play off, tuyển nữ Đài Loan lại gặp tiếp tục chạm trán ứng viên nặng ký CHDCND Triều Tiên. Điều này là quá bất công cho họ.

Thực tế chỉ cần vòng play off đá theo thể thức vòng tròn, rồi chọn đội nhất, nhì, ba... thì sự sòng phẳng sẽ đến với các đội.