Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và cảm xúc đặc biệt ở lần đầu tiên đi bầu cử 14/03/2026 17:27

(PLO)- Tiền vệ Hendrio Araujo da Silva vừa chính thức có quốc tịch Việt Nam và mang tên mới Đỗ Hoàng Hên đang trải qua một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập tịch, Đỗ Hoàng Hên nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam. Việc được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15-3 khiến tiền vệ của CLB Hà Nội không giấu được sự xúc động.

Với cử tri Đỗ Hoàng Hên, việc bỏ phiếu bầu cử là một trải nghiệm đặc biệt và đầy ý nghĩa. Khi được hỏi cảm xúc của Hên thế nào khi lần đầu đi bầu cử với tư cách công dân Việt Nam, chân sút của CLB Hà Nội bày tỏ: “Hên cảm thấy rất tự hào khi lần đầu tiên được đi bầu cử. Hên biết rằng việc này cực kỳ quan trọng đối với đất nước. Vì thế, Hên chắc chắn sẽ cố gắng lựa chọn thật chính xác!”.

Ngôi sao của CLB Hà Nội chia sẻ rằng mình cảm thấy rất tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân Việt Nam, đặc biệt là trong một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với đất nước.

Đỗ Hoàng Hên cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: VPF.

Theo Hoàng Hên, việc đi bầu cử không phải mang tính hình thức mà thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai quốc gia. Vì vậy, anh khẳng định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn của mình. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một hoạt động chính trị - xã hội như vậy kể từ khi chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Trước khi nói về sự kiện đặc biệt này, Hoàng Hên vừa có màn trình diễn đáng chú ý trong màu áo CLB Hà Nội tại vòng 16 V-League 2025-2026. Trong cuộc tiếp đón SL Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tối 13-3, tiền vệ sinh năm 1994 đã để lại dấu ấn bằng một pha kiến tạo đẳng cấp. Phút 68 của trận đấu, anh thực hiện đường chuyền chuẩn xác giúp Fisher bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng thủ đô.

Chiến thắng quan trọng trước SL Nghệ An giúp CLB Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch. Sau 16 vòng đấu, đội bóng thủ đô đang có 28 điểm và đứng trong tốp 4 trên bảng xếp hạng, dù vẫn kém CLB Công an Hà Nội khoảng cách 7 điểm.

Cầu thủ nhập tịch của CLB Hà Nội năng nổ trên sân bóng với năng lực ghi bàn tốt. Ảnh: VPF.

Bên cạnh nhiệm vụ tại CLB, Hoàng Hên cũng đang hướng sự chú ý tới đội tuyển quốc gia. Anh cho biết đang chờ danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days sắp tới. Với phong độ ổn định thời gian qua, tiền vệ này hy vọng có cơ hội được khoác áo đội tuyển và thi đấu cùng nhiều cầu thủ chất lượng của bóng đá Việt Nam.

“Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi. Nếu được trao cơ hội, Hên sẽ rất vui khi được thi đấu cùng họ”, tiền vệ của CLB Hà Nội bày tỏ. Với Đỗ Hoàng Hên, hành trình từ một ngoại binh tại V-League đến công dân Việt Nam mang lại những cảm xúc giàu ý nghĩa trong sự nghiệp và cuộc sống.