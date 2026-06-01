Tuyển Thái Lan vào bảng của "ngày tận thế" 01/06/2026 13:08

(PLO)- HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan ví sự khốc liệt tại bảng F Asian Cup 2027 bằng từ "tận thế" chứ không phải là "tử thần".

HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan đang đau đầu với mục tiêu cao mà LĐBĐ Thái Lan (FAT) giao nhiệm vụ ở giải châu lục. Tại Asian Cup 2027, Thái Lan ở bảng F cùng với Nhật Bản, Qatar và Indonesia. HLV Anthony Hudson không đồng tình với báo chí Thái Lan khi gọi đó là “bảng tử thần”.

HLV Anthony Hodson của Thái Lan ví von đầy thú vị về bảng F: “Đó không phải là “bảng tử thần” mà là “bảng ngày tận thế”. Như vậy, theo cách nói của HLV Hodson thì tuyển Thái Lan nằm ở bảng nặng hơn "bảng tử thần" rất nhiều. Vì sao?

Vì tuyển Nhật Bản có số lần vô địch Asian Cup cao nhất với 4 lần, còn Qatar thì hai giải Asian Cup gần nhất là nhà vô địch (2019 và 2023), cùng với Indonesia cũng cực mạnh với phiên bản “Hà Lan 2.0”.

Thái Lan vất vả với Turkmenistan trên sân nhà làm sao địch nổi với Nhật Bản và Qatar? Ảnh: AFC

HLV của Thái Lan còn phân tích thêm, tuyển Nhật Bản thì đang nêu mục tiêu vô địch World Cup 2026, Qatar cũng góp mặt ở World Cup tại Bắc Mỹ tới đây. Indonesia thì đang khát khao chinh phục châu lục với dàn cầu thủ nhập tịch di sản được ví là Hà Lan 2.0. Vì những lý do trên nên bảng F là “bảng ngày tận thế” chứ không phải “tử thần”.

Trong khi đó, bóng đá Thái Lan hiện nay đang tuột dốc không phanh, phong độ của đội dựa trên 3 cựu binh Chanathip, Theerathon và Yooyen, riêng Dangda, 38 tuổi chấn thương liên miên, khó trông chờ. Cầu thủ trẻ thì thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Tại vòng loại, chủ nhà Thái Lan đầy chật vật để thắng Turkmenistan 2-1 có vé đi Asian Cup 2027. Tình hình tuyển Thái Lan là thế, nhưng Chủ tịch FAT, Madam Pang lại giao chỉ tiêu phải vượt qua bảng F để vào vòng 16 đội, đó cũng là tiêu chí để HLV Anthony Hudson tiếp tục được ngồi ghế HLV trưởng.

HLV Anthony Hudson gọi bảng F là "bảng của ngày tận thế" . Ảnh: B.P

Bóng đá Thái Lan và đội tuyển thiếu những tuyến trẻ kế cận do một thập niên qua áp lực thành tích dồn lên các HLV đội tuyển khiến họ không dám trẻ hóa. Những HLV trước đây như Mano Polking, Masatada Ishii đã chọn giải pháp an toàn là chỉ dùng cựu binh. Nếu họ đưa cầu thủ trẻ vào sân "bị gãy thì ghế cũng gãy theo" và hệ quả nhãn tiền là bây giờ HLV Anthony Hudson phải gánh chịu.