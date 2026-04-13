Kết thúc giải Vô địch Futsal Đông Nam Á: Tuyển Thái Lan lấy lại ngôi vương 13/04/2026 10:07

Trên sân nhà, nhà thi đấu Nonthaburi, tuyển Thái Lan đòi lại được ngôi vương Futsal Đông Nam Á từ Indonesia.

Trong khi Thái Lan trắng tay mọi danh hiệu bóng đá ở Đông Nam Á, HLV Rakphol Sainetngam đã huy động lực lượng tốt nhất để quyết giành lại ngôi vương futsal Đông Nam Á. Indonesia khi đang có trong tay ngôi vô địch Đông Nam Á và SEA Games cùng á quân châu Á, HLV Hector Souto đã đưa thành phần trẻ đến Thái Lan.

HLV Rakphol Sainetngam của Thái Lan cùng cúp vô địch. Ảnh:FAT

Kết quả là Indonesia lại vào đến chung kết, nhưng lại thua tuyển Thái Lan 1-2, chủ nhà ngược dòng.

Phút thứ 5, Indonesia đã có bàn thắng do công Andreas Dwi Persada ghi. Một trận đấu hay và nhịp độ cao. Trước khi hiệp 1 khép lại thì Thái Lan có bàn san bằng do công Itticha Praphaphan, đây là “ngôi sao hạng A” của tuyển Thái Lan cùng với những Osamansuma, Sarachat đá giải này.

Tuyển Thái Lan (đỏ) đánh bại Indonesia 2-1 ở chung kết tối 12-4. Ảnh:Bola

Phút 31, Panasom Kittiphanuong đưa chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Trận đấu liên tục được đẩy cao lên, các cầu thủ Indonesia có sức mạnh và sức bền thật ấn tượng. Tuy nhiên với sự cổ vũ đông đảo khán giả nhà, Thái Lan đã bảo vệ thành công tỉ số mong manh đầy hoành tráng.

Quan trọng là "ông trùm" Đông Nam Á đòi lại được ngôi vương futsal nam Đông Nam Á. Còn HLV Hector Souto thì cho rằng giải này ông trui rèn lứa trẻ để tiến tới chinh phục tấm vé World Cup 2028. Mục tiêu rất giống đồng nghiệp Diego Giustozzi của Việt Nam.

Ở trận tranh hạng ba, Việt Nam đánh bại Úc 4-0.