Tranh hạng 3 giải Vô địch futsal Đông Nam Á: Đánh bại Úc 4-0, tuyển Việt Nam rời Thái Lan với HCĐ 12/04/2026 19:28

Trận tranh hạng 3 giải Vô địch Futsal Đông Nam Á vừa kết thúc, theo đó, các học trò HLV Diego Giustozzi kết liễu tuyển Úc 4 bàn thắng rất ngọt ngào. Hành trình từ trận đầu bảng B đến trận tranh hạng 3 của Úc theo cách rất ấn tượng. Tuy nhiên gặp tuyển Việt Nam thì “chuột túi Úc đứng hình”.

Ngoài việc Úc đánh bại Brunei 12-0, thắng Malaysia 2-1, thì Indonesia đối đầu với Úc đầy thách thức mới thắng được 3-2. Vào bán kết, chủ nhà Thái Lan vô cùng vất vả mới đánh bại được “chuột túi” 4-3. Nhưng ở trận tranh HCĐ thì trông Úc thật khác lạ.

Đánh bại tuyển Úc 4-0, Việt Nam về thứ 3 giải Futsal Đông Nam Á. Ảnh:CTP

Trước trận tranh hạng 3, tuyển Úc nêu quyết tâm cực cao là phải có thành tích khi rời giải. Tuy nhiên chạm trán với tuyển Việt Nam, các cầu thủ futsal Úc thể hiện như đội trẻ tập chơi futsal vậy. Cách thể rất khác với khi họ chạm trán với hai ứng viên vô địch là Indonesia và Thái Lan.

Nhan Gia Hưng ở phút thứ 3, Đoàn Phát ở phút 18 ghi 2 bàn cho Việt Nam, cả hai bàn này đều do Đa Hải “dọn cỗ”. Sang hiệp 2, ngay giây thứ 8 thì Thịnh Phát gia tăng cách biệt lên 3-0 ngay sau pha giao bóng giữa sân. Thủ môn Phạm Văn Tú ghi bàn thứ tư ở phút 39 khi Úc chơi Power play.

Nhìn cách thể hiện của Việt Nam trước Úc thật chững chạc khác xa với lần gặp Thái Lan ở trận cuối bảng A và trận bán kết thua Indonesia 2-3.

Như vậy, Việt Nam rời giải với tấm HCĐ. HLV Diego Giustozzi đã nêu quan điểm là chuẩn bị chu đáo và trẻ hóa đội hình cho mục tiêu săn tấm vé World Cup 2028.

Lúc 20 giờ trận tranh ngôi vô địch diễn ra giữa Thái Lan và Indonesia.