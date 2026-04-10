Bán kết Futsal Đông Nam Á Tuyển Việt Nam lại thua Indonesia 10/04/2026 19:39

Ở trận bán kết 1 giải Vô địch Futsal Đông Nam Á, tuyển Việt Nam không thể đòi món nợ thua 2-3 tại tứ kết Asian Cup 2026 hồi tháng 1 trước Indonesia.

Nay tại bán kết, Việt Nam cũng thua kết quả tương tự. Và như vậy kể từ năm 2024, cụ thể là từ trận chung kết giải Đông Nam Á 2024 đến nay, Việt Nam đã thua Indonesia 3 trận và chỉ thắng 1 trận tại SEA Games 33, tuy nhiên với thể thức thi đấu vòng tròn thì sau đó, Indonesia cũng vô địch.

Lần này thầy trò HLV Diego Giustozzi nêu quyết tâm cực cao là có mặt ở chung kết, tuy nhiên Indonesia lại cản bước thầy trò HLV Giustozzi.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Việt Nam quyết tâm cao cùng lối chơi hiệu quả, vây ráp cầu môn đối phương nhiều. Tuy nhiên giữa lúc giữ bóng, tổ chức tấn công tốt thì lưới của Phạm Văn Tú hai lần rung lên do lỗi cá nhân trong phòng ngự.

Bandarias Kareth hoàn thành cú đúp vào lưới Văn Tú ở phút 10 và 13.

Bandarias Kareth rất khỏe và có kỹ thuật rất hoàn hảo đã hai lần trừng phạt những sai lầm trong phòng ngự của tuyển Việt Nam vào các phút 11 và 13. 2-0 cũng là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

Sang đầu hiệp 2, cụ thể phút 22, Đa Hải có bàn rút ngắn 1-2 cho Việt Nam từ pha đá phạt nhanh của Minh Quang.

Chỉ một phút sau bàn rút ngắn, Indonesia lại gia tăng cách biệt lên 3-1 do công Sanjaya, đó là pha phối hợp đẹp mang tính kinh điển trong futsal. Khi đồng đội sút chìm và căng thì Sanjaya di chuyển nhanh sát cột dọc để chỉnh hướng bóng vào lưới.

Mục tiêu của thầy trò HLV Hector Souto là bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Việt Nam chưa bỏ cuộc, tổ chức vây ráp. Phút 30 từ tình huống đá biên nhanh của Nhan Gia Hưng, Công Đại chạy cắt mặt cầu môn và đưa bóng vào lưới rút ngắn 2-3 cho đội nhà.

Cầu thủ Indonesia khỏe hơn và bền hơn, đó là yếu tố tiên quyết để họ bảo vệ thành công cách biệt mong manh 3-2 khi trận đấu còn đến 10 phút. 10 phút cuối trận, đội bị dẫn nỗ lực tột độ, nhưng sức lực thì xuống, còn Indonesia vẫn rất khỏe.

Việt Nam chấp nhận tranh hạng ba (17 giờ ngày 12-4) và chờ đối thủ thua ở trận bán kết 2 giữa Thái Lan - Úc (bóng lăn lúc 20 giờ).