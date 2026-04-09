Indonesia hủy diệt vòng bảng, vào bán kết nghẹt thở với tuyển Việt Nam 09/04/2026 16:07

(PLO)- Indonesia bước vào bán kết AFF Futsal Championship 2026 với phong độ cực kỳ ấn tượng sau khi toàn thắng ở vòng bảng.

Thành tích của đội bóng xứ vạn đảo Indoneisa có được sự tự tin lớn trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ với tuyển Việt Nam tại bán kết giải Futsal Đông Nam Á.

Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan) vào ngày 10-4, chắc chắn tái hiện màn so tài căng thẳng khi cả hai đều đặt mục tiêu giành vé vào chung kết. Indonesia tiến vào vòng đấu này với vị thế đội nhất bảng B, sau khi đánh bại Úc 3-2 ở lượt trận cuối.

Các học trò HLV Souto vượt qua Úc để chạm trán Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á. Ảnh: BLN.

Trước đó, đoàn quân của HLV Hector Souto đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm Brunei 7-0 và vượt qua Malaysia 1-0. Ba chiến thắng liên tiếp giúp họ giành trọn 9 điểm, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Chuỗi trận thăng hoa mang lại sự hưng phấn cho các thủ môn Muhammad Albagir cùng các đồng đội. Tuy nhiên, thử thách phía trước cho họ không hề đơn giản. Tuyển Việt Nam luôn là đối thủ khó chịu, từng nhiều lần khiến Indonesia gặp khó khăn trong quá khứ.

Indonesia là đương kim vô địch Futsal Đông Nam Á. Ảnh: BLN.

Tại SEA Games 2025, Indonesia từng thất bại 0-1 trước các đồng nghiệp Việt Nam dù sau đó vẫn giành huy chương vàng. Không lâu sau, họ phải rất vất vả mới thắng 3-2 ở tứ kết giải châu Á 2026 trên sân nhà. Những kết quả này cho thấy khoảng cách giữa hai đội không lớn.

Hiện tại, đội hình Indonesia có nhiều thay đổi so với trước đây, mang đến sự mới mẻ nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro. Chính vì vậy, dù đang đạt phong độ cao, đội bóng áo đỏ vẫn cần giữ sự tập trung tối đa nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.