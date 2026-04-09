Nóng: Lý do MU chính thức bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng 09/04/2026 12:34

(PLO)- MU đang đối diện với một quyết định mang tính bước ngoặt khi ban lãnh đạo cân nhắc bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức.

Từ khi Carrick lên tạm quyền, sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo đã mang lại hiệu ứng rõ rệt, giúp MU hồi sinh mạnh mẽ trong giai đoạn có tính quyết định của mùa giải.

Sau 31 vòng tại Premier League 2025-2026, đội chủ sân Old Trafford vươn lên vị trí thứ ba với 55 điểm. Thành tích này mở ra cơ hội lớn để họ giành vé tham dự UEFA Champions League mùa tới, điều từng bị nghi ngờ khi đội bóng trải qua giai đoạn bất ổn trước đó. Dưới bàn tay của Carrick, lối chơi của MU trở nên gọn gàng hơn, kiểm soát tốt hơn và hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Phong độ ấn tượng khiến nhiều ý kiến kêu gọi CLB nhanh chóng “chốt đơn” với Carrick. Trong số đó có Wayne Rooney, người từng sát cánh cùng Carrick trong giai đoạn hoàng kim của đội bóng.

Carrick hiệu quả với vai trò tạm quyền Man United. Ảnh: EPA.

Huyền thoại người Anh khẳng định người đồng đội cũ sở hữu đầy đủ tố chất để dẫn dắt MU lâu dài, từ khả năng đọc trận đấu đến bản lĩnh trong phòng thay đồ. Rooney nhấn mạnh ông hiểu rõ Carrick cả trong và ngoài sân cỏ, nên hoàn toàn tin tưởng vào năng lực huấn luyện của anh.

Điểm đáng chú ý nằm ở thống kê: Carrick đang đạt trung bình 2,25 điểm mỗi trận cho MU, một con số gây bất ngờ nếu đặt cạnh những chiến lược gia hàng đầu lịch sử giải đấu. Thành tích này thậm chí vượt qua mức trung bình của Sir Alex Ferguson, người từng xây dựng đế chế vĩ đại tại Old Trafford với 2,17 điểm mỗi trận. Dù số trận cầm quân của Carrick chưa nhiều, hiệu suất này vẫn đủ tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ.

Trong bảng so sánh, nhiều tên tuổi lớn góp mặt với những con số đáng nể. Pep Guardiola dẫn đầu với 2,28 điểm mỗi trận, cho thấy sự thống trị của ông tại Manchester City. Ngay sau là Carrick với 2,25 điểm, vượt qua hàng loạt chiến lược gia danh tiếng như Jurgen Klopp (2,11), Roberto Mancini (2,05), Antonio Conte (2,03) hay Jose Mourinho (2,02). Thậm chí những biểu tượng như Arsene Wenger cũng dừng ở mức 1,96 điểm mỗi trận, ngang với Luiz Felipe Scolari.

Ông thầy trẻ người Anh có nhiều cơ hội tiếp quản chính thức ghế nóng Manchester United. Ảnh EPA.

Dĩ nhiên, sự khác biệt về số trận dẫn dắt khiến việc so sánh cần được nhìn nhận thận trọng. Tuy vậy, hiệu quả mà Carrick mang lại là điều không thể phủ nhận. MU hiện tại cho thấy sự ổn định và tinh thần thi đấu tích cực, điều từng thiếu hụt trong những mùa giải gần đây.

Trong lúc cuộc đua tốp đầu Premier League ngày càng khốc liệt, quyết định của ban lãnh đạo MU sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai CLB. Với phong độ hiện tại, Carrick có thể biến cơ hội tạm thời thành vị trí lâu dài, mở ra một kỷ nguyên mới tại Old Trafford.