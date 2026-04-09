Bán kết Futsal Đông Nam Á: Tuyển Thái Lan bằng mọi giá thắng Việt Nam - “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn” 09/04/2026 11:39

(PLO)- Đội tuyển Futsal Thái Lan từng được xem là "hùm thiêng" Đông Nam Á một thời gian dài, nay thì gió đã đổi chiều.

Tối 8-4 tại nhà thi đấu Nonthaburi, tuyển futsal Thái Lan dù đã vào bán kết, nhưng vẫn tung đội hình mạnh nhất để đánh bại tuyển Việt Nam và lên ngôi nhất bảng A nhằm tránh nhà vô địch Indonesia. Futsal Thái Lan là “hùm thiêng” Đông Nam Á nhưng nay đã sa cơ.

Năm 2024 khi giải vô địch này diễn ra tại Korat, chủ nhà Thái Lan dùng đội hình trẻ đã thua Việt Nam 1-3 ở trận cuối cùng vòng bảng. Họ vào bán kết thua Indonesia, còn Việt Nam thắng Úc ở bán kết để vào chung kết và thua Indonesia 0-3.

Trận chung kết bảng A đêm 8-4, Thái Lan tung đội hình mạnh nhất và vất vả thắng Việt Nam 4-2 nhằm tránh nhà vô địch Indonesia ở bán kết. Ảnh: AFC.

Cái thua nặng nhất của futsal Thái Lan trên sân nhà là hồi SEA Games 33 khi ngã ngựa 0-5 trước Indonesia và mất ngôi vô địch.

Trong khi đó, tuyển Indonesia hiện là nhà vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Còn “hùm thiêng” futsal Thái Lan thì đang sa cơ...

Tuyển Việt Nam đang thời kỳ trẻ hóa cho mục tiêu săn vé World Cup 2028. Ảnh: CTP.

Chính vì lẽ trên, mà trong trận chung kết bảng A, HLV Rakphol Sainetngam đã tung đội hình mạnh nhất để đánh bại tuyển Việt Nam chỉ với mục đích tránh Indonesia nhất bảng B. Hơn nữa, nhà thi đấu Nonthaburi còn đó nỗi ám ảnh “hùm thiêng” Thái Lan thua Indonesia 0-5 ở chung kết SEA Games 33.

Điều này cho thấy làng Futsal Thái Lan từng có thời kỳ đủng đỉnh san bằng tất cả để lên ngôi, còn nay thì phải toan tính kỹ lưỡng từng trận.

Indonesia (đỏ), đối thủ bán kết của tuyển Việt Nam lúc 17 giờ ngày 10-4. Thầy trò Hector Souto lên ngôi nhất bảng B khi thắng Brunei 7-0, thắng Malaysia 1-0 và Úc 3-2. Ảnh: CTP.

Rõ ràng hoàn cảnh của futsal Thái Lan trước kia và bây giờ khi đối đầu với Indonesia lẫn Việt Nam cứ như “Còn thời cưỡi ngựa bắn cung/ Hết thời xuống ngựa cầm thun bắn ruồi".

Hai trận bán kết diễn ra ngày 10-4: Việt Nam - Indonesia (17 giờ), Thái Lan - Úc (20 giờ) sẽ rất đáng xem.

Lịch sử chạm trán gần đây giữa Việt Nam và Indonesia với ưu thế nghiêng về thầy trò Hector Souto. Chung kết giải Đông Nam Á 2024, Việt Nam thua Indonesia 0-3. SEA Games 33 đá theo thể thức vòng tròn, Việt Nam thắng Indonesia 1-0 (sau đó Indonesia vô địch); Tứ kết Asian Cup 2026 (tháng 1 tại Indonesia), Việt Nam thua 2-3.

Theo nhận định của giới chuyên môn, tuyển Futsal Việt Nam có khoảng 45% cơ hội đánh bại Indonesia, trong khi Úc sẽ chỉ có chưa tới 10% qua mặt chủ nhà Thái Lan.