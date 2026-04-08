Siêu đại chiến Champions League hé lộ sự thật phũ phàng về Liverpool 08/04/2026 11:08

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) đang nổi lên như một thử thách cực đại đối với Liverpool trước cuộc chạm trán ở tứ kết Champions League 2025-2026 vào rạng sáng 9-4 (giờ Việt Nam).

Hành quân đến sân Parc des Princes trong bối cảnh phong độ chệch choạc, Liverpool hiểu rằng họ không còn nhiều lợi thế, nhưng vẫn buộc phải chiến đấu để cứu vãn mùa giải.

Đây là thời cơ cho Liverpool chứng minh bản lĩnh. Tiếc là những gì đội bóng nước Anh thể hiện thời gian qua khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tại Premier League, thầy trò HLV Arne Slot đánh mất sự ổn định và thậm chí đứng trước nguy cơ không giành được vé tham dự Champions League mùa tới.

Xét về lực lượng, Liverpool vẫn sở hữu nhiều cái tên đẳng cấp. Hai bản hợp đồng đình đám Florian Wirtz và Alexander Isak từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội bóng.

Alexander Isak chưa đáp ứng kỳ vọng ở Anfield. Ảnh: EPA.

Wirtz được chiêu mộ với giá 116 triệu bảng nhằm tăng khả năng sáng tạo trong lối chơi. Tuy nhiên, sau 41 lần ra sân, cầu thủ người Đức mới chỉ ghi 6 bàn và đóng góp 9 kiến tạo, con số chưa tương xứng với kỳ vọng. Trong khi đó, Isak còn gây thất vọng hơn khi liên tục vật lộn với chấn thương. Tiền đạo người Thụy Điển mới thi đấu 16 trận và phải nghỉ tới 22 trận, khiến vị trí của anh dần bị Hugo Ekitike chiếm giữ.

Rõ ràng, Liverpool không thể phụ thuộc vào vài cá nhân để duy trì sức mạnh. Khi những ngôi sao không đạt phong độ cao, toàn đội cũng khó vận hành trơn tru. Điều này phần nào lý giải cho sự sa sút của họ trong thời gian gần đây.

Dẫu vậy, Champions League lại là một câu chuyện khác. Liverpool vừa tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trước Galatasaray ở vòng 16 đội, cho thấy họ vẫn có khả năng bùng nổ trong những thời khắc quan trọng. HLV Arne Slot chắc chắn sẽ bám víu vào điều này để tiếp thêm niềm tin cho các học trò.

HLV Slot đang tìm cách vực dậy Liverpool có dấu hiệu mệt mỏi. Ảnh: EPA.

Ở phía đối diện, PSG bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Là đương kim vô địch, đội bóng của HLV Luis Enrique đang thể hiện phong độ ổn định với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp. Dù từng gặp khó khăn ở vòng bảng và phải đi từ vòng play off, PSG hiện đã tìm lại nhịp độ và trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở trạng thái hiện tại. PSG đang thăng hoa, còn Liverpool lại loay hoay tìm lại chính mình. Điều này khiến đại diện nước Pháp được đánh giá cao hơn trước trận đấu.

Nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Liverpool vẫn là một cái tên giàu truyền thống tại Champions League và không dễ bị khuất phục. Một đêm rực lửa tại Parc des Princes đang chờ đợi, khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể định đoạt số phận của cả hai đội.