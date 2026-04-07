Buổi tập kỳ lạ của Arsenal trước đại chiến Sporting 07/04/2026 17:41

(PLO)- Ngay trước chuyến làm khách quan trọng ở sân của Sporting Lisbon tại Champions League, Arsenal bất ngờ gây bàn tán trên mạng xã hội, không phải vì chiến thuật hay phong độ, mà bởi một buổi tập được cho là “khó hiểu”của HLV Mikel Arteta.

Trong buổi tập cuối cùng của Arsenal trước trận làm khách Sporting rạng sáng 8-4, các cầu thủ Pháo thủ được chia thành từng nhóm nhỏ, thực hiện những bài tập khá lạ lẫm. Họ vừa phải giữ bóng bằng đầu, vừa cố gắng cầm bút chì bằng các đầu ngón tay.

Hình ảnh của Arsenal nhanh chóng lan truyền và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị chế giễu từ người hâm mộ đối thủ. Trong thời điểm CLB vừa trải qua hai thất bại liên tiếp, nhiều người cho rằng Arsenal đang đánh mất sự tập trung và bản lĩnh thi đấu.

HLV Arteta thường có nhiều "chiêu độc" kích thích tinh thần các học trò Arsenal. Ảnh: EPA.

Trước đó, thầy trò HLV Arteta để thua Southampton 1-2, còn ở trận đấu khác, họ cũng không thể vượt qua Manchester City và nhận thất bại 0-2. Chuỗi kết quả kém tích cực càng khiến những phương pháp huấn luyện khác thường của Arteta bị đặt dấu hỏi.

Dù vậy, đây không phải lần đầu chiến lược gia người Tây Ban Nha áp dụng những cách tiếp cận độc đáo. Ông từng phát bài “You’ll Never Walk Alone” của Liverpool trong buổi tập nhằm tạo áp lực tâm lý trước một trận đấu lớn. Trong một dịp khác, HLV Arteta thuê những kẻ móc túi chuyên nghiệp để “ra tay” với chính cầu thủ của mình trong bữa tối, với mục tiêu nâng cao cảnh giác.

Declan Rice và đồng đội có trận đấu khó trên sân khách Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Champions League. Ảnh: EPA.

Không dừng lại ở đó, ông còn mang một chú chó Labrador đến sân tập để tạo sự gắn kết, đồng thời mời một phi công chiến đấu tham gia nhằm cải thiện khả năng giao tiếp và phản xạ của toàn đội.

Rõ ràng, HLV Arteta đang theo đuổi cách tiếp cận thiên về tâm lý và trải nghiệm thực tế. Hiệu quả thực sự của những phương pháp này vẫn còn là dấu hỏi, và câu trả lời có lẽ sẽ sớm được kiểm chứng trong trận đấu vào rạng sáng mai với Sporting Lisbon.