Arsenal xiêu vẹo ở tứ kết Champions League 07/04/2026 16:03

(PLO)- Arsenal hành quân đến Lisbon để đối đầu Sporting ở lượt đi tứ kết Champions League với tâm lý nặng nề sau hai thất bại liên tiếp hiếm hoi từ đầu mùa.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vừa thua Manchester City 0-2 ở chung kết League Cup, trước khi Arsenal gây thất vọng khi bị Southampton loại khỏi FA Cup với tỷ số 2-1.

HLV Arteta thừa nhận đội bóng của ông đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng ông muốn các cầu thủ biến nỗi thất vọng thành động lực. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào vấn đề, hiểu rõ nguyên nhân thất bại và từ đó cải thiện để trở lại mạnh mẽ hơn.

Việc bị loại khỏi hai đấu trường cúp khiến Arsenal giờ chỉ còn tập trung vào Premier League và Champions League. Ông Arteta nhấn mạnh rằng đội bóng cần giữ sự bình tĩnh, tránh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ông tin rằng khi hiểu rõ những sai lầm, các cầu thủ sẽ có cơ hội sửa chữa và thể hiện phiên bản tốt hơn của mình trên sân cỏ.

Thầy trò Arteta nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn bủa vây Arsenal khi lực lượng bị ảnh hưởng đáng kể khi hành quân sang Bồ Đào Nha. Bukayo Saka, Eberechi Eze và Jurrien Timber chắc chắn vắng mặt ở trận lượt đi do chấn thương. Dù vậy, HLV Arteta hy vọng bộ ba này có thể trở lại vào cuối tuần. Tin vui đến từ những cái tên quan trọng khác như Gabriel Magalhaes, Declan Rice và Leandro Trossard, những người đã trở lại tập luyện và sẵn sàng thi đấu.

Đối thủ của Arsenal, Sporting Lisbon, lại đang thể hiện phong độ rất ổn định, đặc biệt là trên sân nhà. Đội bóng Bồ Đào Nha vẫn bất bại tại đấu trường châu Âu mùa này khi chơi tại Lisbon, điều khiến trận đấu sắp tới càng trở nên khó lường. Sporting đặt mục tiêu tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ưu thế trước trận lượt về tại Emirates.

Sporting Lisbon không phải dạng vừa khi chơi trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Tiền vệ Maxi Araujo khẳng định không có chuyện Sporting bị đánh giá thấp hơn. Anh cho rằng cả hai đội đều đang có phong độ tốt và cơ hội là ngang nhau. Quan điểm này cũng được HLV Rui Borges đồng tình, khi ông cho rằng việc Arsenal vừa thua hai trận không phản ánh đúng sức mạnh thực sự của họ. Theo Borges, các đội bóng lớn luôn có xu hướng phản ứng mạnh mẽ sau thất bại, điều này khiến Sporting phải đặc biệt cảnh giác.

Sau trận lượt đi tứ kết Champions League, hai đội sẽ tái đấu vào ngày 15-4 tại London. Xen giữa hai lượt trận, Arsenal còn phải quay lại cuộc đua Premier League với trận tiếp đón Bournemouth.