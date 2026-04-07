PSG đe dọa nhấn chìm Liverpool đang mất hồn vía 07/04/2026 13:23

(PLO)- Chỉ một năm trước, khi Paris Saint-Germain (PSG) chạm trán Liverpool tại Champions League, đại diện nước Anh vẫn được xem là hình mẫu hoàn hảo của bóng đá châu Âu.

HLV Luis Enrique từng ca ngợi đội bóng vùng Merseyside là tập thể gần như không có điểm yếu. Thế nhưng thời thế đã thay đổi chóng mặt với Liverpool, và màn tái đấu ở tứ kết mùa này lại chứng kiến một cục diện hoàn toàn khác.

PSG bước vào trận lượt đi tại Paris với vị thế đầy tự tin, thậm chí được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ký ức từ cuộc đối đầu mùa trước vẫn còn nguyên giá trị, khi đội bóng Pháp vượt qua Liverpool sau loạt sút luân lưu căng thẳng ở vòng 16 đội. Khi đó, họ đã lội ngược dòng sau thất bại 0-1 trên sân nhà, rồi thể hiện bản lĩnh tại Anfield để giành quyền đi tiếp, một dấu mốc son trên hành trình chinh phục chiếc cúp Champions League đầu tiên.

Kể từ thời điểm đó, hai đội dần đi theo những hướng trái ngược. Liverpool của HLV Arne Slot sa sút rõ rệt, dù vẫn đủ sức vượt qua vòng bảng Premier League. Mùa giải năm nay trở thành nỗi thất vọng lớn khi họ liên tục đánh rơi phong độ, đỉnh điểm là trận thua nặng nề 0-4 trước Manchester City tại FA Cup. Thất bại này khiến nội bộ Liverpool chịu nhiều áp lực, khi chính Slot thừa nhận các học trò thiếu đi tinh thần chiến đấu cần thiết.

Thầy trò HLV Arne Slot đang gánh chịu nhiều áp lực hơn so với chủ nhà PSG. Ảnh: EPA.

Đội trưởng Virgil van Dijk cũng không né tránh thực tế khi cho rằng Liverpool đã buông xuôi trong một số thời điểm. Anh nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi trước mắt là chuỗi trận mang tính quyết định, bao gồm cuộc đối đầu với PSG và trận đấu khó khăn tại Premier League. Với vị trí thứ năm hiện tại cùng 15 trận thua từ đầu mùa, mục tiêu thiết thực nhất của Liverpool lúc này là giành vé tham dự cúp châu Âu mùa sau.

Trong khi đó, PSG lại đang dần đạt điểm rơi phong độ. Dù từng gặp khó khăn vì chấn thương, đội bóng của Luis Enrique hiện thể hiện sự ổn định đáng kể. Chiến thắng Toulouse 3-1 gần đây giúp họ củng cố ngôi đầu Ligue 1, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận đại chiến. Ban tổ chức giải vô địch Pháp thậm chí chấp nhận điều chỉnh lịch thi đấu để PSG có thêm thời gian chuẩn bị, cho thấy mức độ ưu tiên dành cho Champions League.

HLV Luis Enrique vẫn giữ sự thận trọng cần thiết khi cho rằng đội bóng còn nhiều điểm phải cải thiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy PSG đang sở hữu hàng công rất đáng gờm. Ousmane Dembele đã hoàn toàn hồi phục và đạt phong độ cao, trong khi Khvicha Kvaratskhelia nổi lên như nguồn cảm hứng lớn sau màn hủy diệt Chelsea với tổng tỷ số 8-2 ở vòng trước. Đây cũng là lần thứ 14 PSG chạm trán đại diện Premier League kể từ đầu năm 2025, cho thấy kinh nghiệm đối đầu với bóng đá Anh của họ ngày càng dày dạn.

Dembele và đồng đội đang có phong độ cao. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, đội bóng thủ đô Paris vẫn tồn tại điểm yếu nơi khung thành. Sau khi Gianluigi Donnarumma rời đi, vị trí thủ môn chưa thực sự ổn định. Lucas Chevalier được kỳ vọng thay thế nhưng lại mất chỗ vào tay Matvey Safonov, người vừa mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. HLV Luis Enrique cho rằng sai sót là điều khó tránh, nhưng đây rõ ràng là khu vực khiến PSG dễ bị khai thác.

Ở phía đối diện, cái tên đáng chú ý nhất của Liverpool chính là Hugo Ekitike. Tiền đạo 23 tuổi đang là chân sút số một của đội với 17 bàn thắng mùa này. Điều đặc biệt là anh từng có quãng thời gian không thành công tại PSG trước khi chuyển sang Đức và sau đó hồi sinh sự nghiệp. Giờ đây, Ekitike trở lại Paris trong vai trò niềm hy vọng lớn nhất của Liverpool, thậm chí được đánh giá là ứng viên cho suất đá chính của tuyển Pháp tại World Cup.

Cuộc so tài giữa hai đội bóng lớn này là màn đối đầu giữa những câu chuyện đối lập. PSG đang tiến lên mạnh mẽ, còn Liverpool phải vật lộn để tìm lại chính mình. Bernabeu hay Anfield từng chứng kiến nhiều đêm huyền thoại, nhưng lần này, Paris có thể là nơi định đoạt số phận của cả hai.