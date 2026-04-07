MU công bố đội hình 25 người, xác nhận 2 tin vui 07/04/2026 12:09

MU đã xác nhận danh sách 25 cầu thủ sẽ đến Dublin tham dự trại huấn luyện trước trận đấu với Leeds United ở vòng 32 Premier League vào ngày 13-4 (giờ Anh), trong đó có Lisandro Martinez.

MU đã công bố danh sách 25 cầu thủ bay đến Ireland để tham gia một trại huấn luyện ngắn trước trận đấu với Leeds. Martinez đã vắng mặt trong 5 trận đấu gần đây, kể từ trận hòa 1-1 với West Ham vào ngày 10-2 do chấn thương bắp chân.

Martinez đã trở lại đội hình MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko cũng được triệu tập sau khi rút khỏi đội tuyển quốc gia Cameroon và Slovenia, và cả hai đều có khả năng ra sân trong trận đấu với đội bóng của HLV Daniel Farke.

Matthijs de Ligt vắng mặt do đang trong quá trình hồi phục chấn thương, trong khi Diogo Dalot và Tom Heaton cũng không thể ra sân vì bị ốm. De Ligt đã không thi đấu kể từ trận thắng 2-1 trước Crystal Palace vào ngày 30-11 năm ngoái do chấn thương lưng dai dẳng.

Patrick Dorgu đang tập luyện cá nhân tại trung tâm huấn luyện Carrington để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương gân kheo, và anh cũng có tên trong danh sách đội hình tập huấn, dù cầu thủ 21 tuổi này chưa đủ thể lực để ra sân trong trận gặp Leeds, theo tờ Manchester Evening News (Anh). Anh đã vắng mặt kể từ trận thắng 3-2 của MU trên sân khách trước Arsenal vào ngày 25-1.

HLV Michael Carrick đã triệu tập thêm các cầu thủ trẻ từ học viện đào tạo là Fred Heath, Yuel Helafu, Jim Thwaites và Victor Musa, và trại huấn luyện sẽ diễn ra đến thứ Năm.

Harry Maguire cũng có tên trong đội hình, dù bị treo giò trong trận đấu với Leeds. Trận đấu gần nhất của MU là trận hòa 2-2 với Bournemouth vào ngày 20-3 tại Ngoại hạng Anh, và sự kết hợp giữa kỳ nghỉ quốc tế và lịch thi đấu tứ kết FA Cup đồng nghĩa với việc đội chủ sân Old Trafford sẽ phải trải qua quãng thời gian 24 ngày không thi đấu chính thức.

Các cầu thủ Manchester United đã được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đó, trong khi những người đang làm nhiệm vụ quốc tế cũng được nghỉ vài ngày vào cuối tuần trước, trước khi tập trung trở lại tại Carrington vào thứ Hai và khởi hành đến Ireland.

Carrick đã thắng 7 trong 10 trận dẫn dắt MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, thắng 7 trong 10 trận dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Carrick, giành được 23 điểm trong tổng số 30 điểm tối đa. "Quỷ đỏ" thành Manchester còn 7 trận đấu nữa trong mùa giải 2025 - 2026 trước khi có quyết định về việc liệu Carrick có được bổ nhiệm chính thức hay không.

Đội hình 25 cầu thủ tham dự trại huấn luyện của Manchester United

Thủ môn: Altay Bayindir, Senne Lammens, Dermot Mee, Fred Heath.

Hậu vệ: Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martinez , Tyrell Malacia, Patrick Dorgu, Leny Yoro, Luke Shaw , Ayden Heaven, Yuel Helafu.

Tiền vệ: Mason Mount , Bruno Fernandes , Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo , Jim Thwaites.

Tiền đạo: Matheus Cunha, Joshua Zirkzee, Amad, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Victor Musa.