Chiến thuật ưa thích của Luis Enrique có thể khiến 5 ngôi sao rời MU 07/04/2026 06:59

Luis Enrique được xem là ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng của MU mùa giải tới và một số cầu thủ trong đội hình hiện tại của đội chủ sân Old Trafford có thể lo ngại nếu sơ đồ chiến thuật ưa thích của ông được áp dụng.

Một số ứng viên dự kiến ​​sẽ tiếp tục được xem xét cho vị trí HLV trưởng của Manchester United và điều đó sẽ vẫn tiếp diễn cho đến khi có thông báo chính thức. Luis Enrique từng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng của đội chủ sân Old Trafford vào năm 2022, cùng năm mà "quỷ đỏ" bổ nhiệm Erik ten Hag.

Hiện tại, Luis Enrique đang đứng thứ tư trong danh sách ứng viên dẫn dắt MU được các nhà cái đánh giá cao khi "quỷ đỏ" tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho Ruben Amorim. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gặt hái được nhiều thành công tại Paris Saint-Germain (PSG), dẫn dắt đội bóng của Pháp giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử mùa giải trước. Ban lãnh đạo PSG rất muốn giữ chân ông bằng một hợp đồng dài hạn, tuy nhiên, việc ông trì hoãn gia hạn hợp đồng sẽ còn gây nhiều nghi vấn.

Trong khi đó, màn khởi đầu ấn tượng của Michael Carrick trên cương vị HLV tạm quyền có thể đủ để thuyết phục ban lãnh đạo Manchester United giữ ông dài hạn. Tuy nhiên, nếu "quỷ đỏ" quyết định tìm kiếm phương án khác, thành tích trước đây của Luis Enrique có thể mang lại hy vọng cho một số thành viên hiện tại về việc thích nghi với hệ thống mới, mặc dù những cầu thủ khác có thể không hài lòng với tin tức này.

Vào tháng 4 năm 2023, ngay trước khi Luis Enrique tiếp quản đội chủ sân Parc des Princes, The Coaches' Voice đã phân tích các sơ đồ và chiến thuật ưa thích của ông. Luis Enrique rất linh hoạt, thể hiện sự sẵn sàng thích ứng tùy thuộc vào nhân sự hiện có và yêu cầu của các giải đấu khác nhau. HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha thường ưa thích sơ đồ 4-3-3 ở cả CLB và đội tuyển quốc gia, mặc dù ông cũng thể hiện sự linh hoạt bằng cách chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ khi cần thiết. Dưới đây, tờ Mirror (Anh) xem xét đội hình hiện tại của MU trông ra sao dưới thời Luis Enrique.

Sơ đồ 4-3-3 (kiểu Tây Ban Nha)

Tại Euro 2020 và World Cup 2022 với đội tuyển Tây Ban Nha, sơ đồ 4-3-3 là hệ thống ưa thích của Luis Enrique. Tuy nhiên, đội hình của các đội tuyển quốc gia lúc đó khá đa dạng. Tại Qatar, Dani Olmo, một cầu thủ thiên về kiểm soát bóng, được bố trí đá cánh trong trận thắng đậm 7-0 trước Costa Rica. Đó là sự khác biệt so với những lựa chọn chơi trực diện hơn như Pablo Sarabia và Mikel Oyarzabal ở giải đấu lớn trước đó.

Việc Luis Enrique quay trở lại với kế hoạch năm 2022 có thể chứng kiến ​​Bruno Fernandes chuyển từ vị trí tiền vệ sang vị trí tấn công hơn ở cánh trái. Những phẩm chất của Matheus Cunha cũng phù hợp với hệ thống này, mặc dù Enrique có thể không muốn quá nhiều xáo trộn ở hàng tiền vệ ba người khi Casemiro ra đi.

Với đội hình hiện tại của MU, cách tiếp cận này có thể cần một số sự bổ sung nhân sự mới. Luis Enrique ưa thích sự điềm tĩnh ở hàng phòng ngự. Khi dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, ông bố trí Rodri đá trung vệ tại World Cup 2022. Chiến lược như vậy rất phù hợp với Lisandro Martinez, người đủ thoải mái khi cầm bóng và từng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự trước đây.

Phương án ưa thích của Enrique có thể mở đường cho Noussair Mazraoui trở lại vị trí hậu vệ cánh, thay thế cho Diogo Dalot, nhưng những cầu thủ như Harry Maguire và Matthijs de Ligt có thể lo ngại về thời gian thi đấu ở vị trí trung vệ. Mặc dù Manuel Ugarte được đưa vào đội hình này, nhưng cần nhớ cầu thủ người Uruguay không trụ được lâu dưới thời Enrique tại PSG. Ugarte có thể được trao thêm cơ hội, nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu thấy một hoặc hai gương mặt mới ở vị trí tiền vệ trung tâm tại MU.

Đội hình tiềm năng của MU: Lammens; Mazraoui, Yoro, Martinez, Shaw; Ugarte, Mainoo, Fernandes; Mbeumo, Sesko, Cunha

2. Sơ đồ 4-3-3 (kiểu PSG)

Sơ đồ 4-3-3, vốn giúp Luis Enrique thành công tại PSG, đôi khi sử dụng hệ thống tiền đạo ảo, với Ousmane Dembele tỏa sáng ở vị trí đó trong chiến dịch vô địch Champions League mùa trước. Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue đảm nhiệm hai cánh trong trận chung kết, khiến Inter Milan hoàn toàn bị áp đảo trước sức tấn công của PSG, trong khi những cầu thủ như Bradley Barcola được sử dụng như những phương án xoay vòng.

Một cầu thủ có tương lai không chắc chắn là Benjamin Sesko. Có những điểm tương đồng giữa vai trò của anh và Alvaro Morata dưới thời Luis Enrique ở đội tuyển Tây Ban Nha. Tại PSG hiện tại, Luis Enrique chủ yếu sử dụng tiền đạo Goncalo Ramos từ băng ghế dự bị.

Luke Shaw là một trường hợp khác có thể khó có được suất đá chính thường xuyên tại MU tùy thuộc vào cách HLV lựa chọn đội hình. Luis Enrique ưa thích những hậu vệ cánh năng động, thường xuyên lên xuống sân một cách quyết liệt. Hãy nhớ lại những khoảnh khắc Nuno Mendes và Achraf Hakimi phối hợp ăn ý tại PSG. Vì vậy, một cầu thủ 30 tuổi với tiền sử thể lực không ổn định như Shaw có thể không phải là người mà Enrique tin tưởng.

Đây hoàn toàn có thể là một hệ thống mà Martinez dâng cao vào khu vực giữa sân để tạo sự cân bằng khi các hậu vệ cánh cũng dâng lên tấn công. Manchester United sẵn sàng trả bao nhiêu để có được một Casemiro phiên bản 2022/23 trong đội hình này?

Đội hình tiềm năng của MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Dorgu; Martinez, Mainoo, Fernandes; Mbeumo, Cunha, Amad

3. Sơ đồ 3-4-2-1

Các thành viên trong đội hình của MU đều hiểu rõ những gì cần thiết ở hàng thủ ba người sau một năm dưới thời Amorim, dù kết quả không phải lúc nào cũng thuyết phục. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ưu tiên tìm kiếm một hậu vệ cánh mới sau khi tiếp quản đội bóng vào năm 2024, bằng chứng là Patrick Dorgu đã về Old Trafford, và cầu thủ người Đan Mạch này rất có thể là lựa chọn ưu tiên của Luis Enrique cho vị trí hậu vệ cánh trái, vị trí mà Nuno Mendes đã thi đấu xuất sắc tại Ligue 1.

HLV Luis Enrique đã điều chỉnh sơ đồ tấn công của mình trong một số trường hợp khi sử dụng hàng thủ ba người. Sơ đồ 3-4-2-1 có đủ điểm tương đồng với cách tiếp cận của Amorim để gợi ý rằng bộ ba tiền đạo gồm Cunha, Mbeumo và Sesko có thể là lựa chọn phù hợp tại MU.

Luis Enrique đã sử dụng sơ đồ ba hậu vệ khi đối đầu với những đối thủ thường xuyên cho phép PSG kiểm soát bóng. Sự kết hợp giữa Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes không được coi là khả thi ở Premier League, nhưng nó có thể là một phần trong chiến thuật của Luis Enrique, mặc dù, xét theo lịch sử của HLV này, sơ đồ trên có thể chỉ được sử dụng trong những tình huống cụ thể chứ không phải là phương án mặc định.

Đội hình tiềm năng của MU: Lammens; Yoro, Maguire, Martinez; Amad, Mainoo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

4. Ai đang gặp rủi ro?

Cần phải thừa nhận các chiến lược mà Luis Enrique áp dụng trước đây có mức độ linh hoạt đáng kể. Hơn nữa, Ngoại hạng Anh khác biệt so với Ligue 1 và bóng đá cấp đội tuyển quốc gia, điều đó có nghĩa là, nếu được MU bổ nhiệm, HLV Enrique có thể sẽ ưu tiên thử nghiệm trong giai đoạn tiền mùa giải để xác định sơ đồ nào ông cho là hiệu quả trong môi trường mới này.

Một số vị trí còn yếu kém chắc chắn sẽ được giải quyết bằng những bản hợp đồng mới, nhưng cũng có những cầu thủ có thể nhận ra cần phải tìm bến đỗ mới nếu HLV người Tây Ban Nha lên nắm quyền tại Old Trafford. Tình hình của Ugarte đã được đề cập nhiều, trong khi De Ligt, Sesko, Shaw và Dalot đều có thể thấy triển vọng của mình ngày càng bị hạn chế tùy thuộc vào sở thích của HLV mới tại MU.

Có thể nói Sesko là người có nhiều khả năng nhất trong nhóm đó được trao cơ hội thực sự để chứng tỏ giá trị của mình, không chỉ vì phí chuyển nhượng. Tiền đạo người Slovenia đã cho thấy những dấu hiệu tiến bộ rõ rệt trong suốt mùa giải này và được sử dụng như mũi nhọn tấn công trong nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau tại MU thời gian qua.