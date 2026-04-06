Bruno Fernandes thắng áp đảo, cân bằng kỷ lục của Ronaldo 06/04/2026 11:45

Bruno Fernandes đang có phong độ xuất sắc tại Manchester United và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League lần thứ sáu. Ngôi sao của Manchester United, Bruno Fernandes, đã san bằng kỷ lục sáu lần đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League do người đồng hương Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo nắm giữ.

Bruno Fernandes, 31 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo sau khi ghi được hai bàn thắng và bốn pha kiến ​​tạo trong bốn trận đấu diễn ra trong tháng Ba. Đội trưởng của MU đã vượt qua sáu đồng nghiệp khác ở Premier League để giành giải thưởng này, đó là James Garner, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Alex Iwobi, David Raya và Danny Welbeck. Phong độ của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giúp củng cố vị trí của đội chủ sân Old Trafford dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick trong tốp 3 Premier League, khi "quỷ đỏ" đang nỗ lực giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Chỉ có ba cầu thủ - Sergio Aguero , Harry Kane và Mo Salah - giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League nhiều lần hơn Bruno Fernandes. Trong khi đó, Ronaldo đã giành được giải thưởng hay nhất tháng của Ngoại hạng Anh lần thứ sáu và cũng là cuối cùng vào tháng 4 năm 2022 trong lần thứ hai khoác áo Manchester United.

Bruno Fernandes lần thứ sáu giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuổi thọ phi thường và vị thế huyền thoại của Ronaldo tại Old Trafford đã truyền cảm hứng cho Bruno Fernandes. Khi được hỏi về người mà anh ngưỡng mộ trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của MU, tiền vệ Bruno Fernandes trả lời: "Cristiano Ronaldo là một lựa chọn dễ dàng đối với tôi.

Anh ấy là người Bồ Đào Nha và tất cả mọi người từ năm 2000, từ độ tuổi đó trở lên, đều chú ý đến anh ấy. Anh ấy đã giành Quả bóng vàng cùng CLB, đó là một điều rất đặc biệt. Tất cả người hâm mộ ở đây, khi Ronaldo trở lại Old Trafford, sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày anh ấy trở lại thi đấu với Newcastle. Đó là một ngày không thể nào quên."

Ronaldo trở lại, ghi hai bàn thắng và trông như thể chưa từng rời đi vậy. Bầu không khí trên sân vận động hôm đó thật điên cuồng, có lẽ là tuyệt vời nhất mà tôi từng trải nghiệm. Chỉ riêng việc Cristiano Ronaldo trở lại, không phải những chuyện khác, mà là những gì được tạo ra xung quanh sự kiện đó, việc anh ấy ra sân, cách anh ấy được giới thiệu, tất cả mọi thứ vẫn khiến tôi nổi da gà”.

Bruno Fernandes luôn dành sự ngưỡng mộ lớn cho Ronaldo. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes sẽ cùng nhau hướng đến mục tiêu nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup mùa hè này cùng tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hiện tại, ưu tiên của Bruno Fernandes là tham vọng cùng Manchester United lọt tốp 4 Ngoại hạng Anh để giành vé dự Champions League mùa tới.

Manchester United sẽ không thi đấu trở lại cho đến thứ Hai, ngày 13-4, khi họ tiếp đón Leeds United ở vòng 32 Premier League. Thứ Bảy tuần sau, Carrick và các đồng đội sẽ hành quân đến Chelsea cho một trận đấu quan trọng, trước khi có thêm một trận đấu trên sân nhà Old Trafford gặp Brentford.