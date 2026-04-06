HLV mới của MU có thêm 100 triệu bảng Anh 06/04/2026 06:59

Hàng loạt thương vụ bán cầu thủ sẽ giúp tân HLV của MU có vị thế thuận lợi để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Một kỳ chuyển nhượng đầy biến động khác đang đến gần với đội chủ sân Old Trafford sau những tiến bộ vượt bậc trong những tháng gần đây. Và có hàng loạt cầu thủ trụ cột sắp ra đi, điều này có thể giúp họ thu về hơn 100 triệu bảng Anh, sẵn sàng cho việc tái đầu tư, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Việc chi tiêu mạnh tay hơn 200 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái có thể đã khiến ngân quỹ của Manchester United trở nên khá eo hẹp. Tuy nhiên, Manchester United có thể thu về khoản thặng dư lớn nhất trong nhiều năm qua thông qua việc bán cầu thủ, khi có thể có tám hoặc nhiều hơn thành viên đội một ra đi.

Trong số đó, những thương vụ chắc chắn nhất vào thời điểm này là sự ra đi tự do của Jadon Sancho và Tyrell Malacia. Ngôi sao người Brazil Casemiro cũng xác nhận anh sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này dù là một cầu thủ đá chính được trọng dụng.

Sancho khó có khả năng được MU gia hạn hợp đồng sau khi hết hạn cho mượn tại Aston Villa, trong khi hậu vệ trái Malacia cũng không thể tiến bộ kể từ khi trải qua nửa sau mùa giải trước theo dạng cho mượn tại PSV. Do đó, quãng thời gian bốn năm của hậu vệ người Hà Lan tại MU nhiều khả năng sẽ kết thúc sau khi chỉ có 10 lần ra sân cho đội một trong ba mùa giải gần đây.

Sancho và Rashford nhiều khả năng sẽ cùng rời MU vào mùa hè này. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Mặc dù Michael Carrick, hoặc bất cứ ai được bổ nhiệm làm HLV chính thức của MU, có thể buồn khi phải chia tay Casemiro, nhưng sự ra đi của tiền vệ người Brazil cũng mang lại một số lợi ích nhất định. Cụ thể, mức lương 350.000 bảng mỗi tuần của Casemiro sẽ giải phóng một khoản tiền lớn trong quỹ lương và cho phép một cái tên nổi bật khác gia nhập "quỷ đỏ" thành Manchester.

Điều tương tự cũng đúng với Sancho, người vẫn được MU chi trả 20% trong mức lương gần 250.000 bảng mỗi tuần khi anh thi đấu tại đội chủ sân Villa Park. Trường hợp của Marcus Rashford, người nhận mức lương 300.000 bảng mỗi tuần, cũng tương tự, mặc dù MU đang kỳ vọng thu về lợi nhuận lớn hơn nhiều sau khi hợp đồng cho mượn của anh tại Barcelona kết thúc vào tháng Sáu.

Barca hiện đang chịu áp lực phải đàm phán lại giá chuyển nhượng của Rashford sau khi điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng Anh trong hợp đồng của anh hết hạn. Tuy nhiên, điều đó gần như có thể có lợi cho MU, bởi vì một đội bóng khác có thể sẵn sàng trả nhiều hơn số tiền trên để chiêu mộ tiền đạo người Anh.

Một bản hợp đồng cho mượn khác mà Manchester United hy vọng sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể là Rasmus Hojlund. Vào tháng 12 năm ngoái, Giám đốc thể thao của Napoli, Giovanni Manna, mô tả thương vụ trị giá 38 triệu bảng Anh mua đứt Hojlund là "một thủ tục", với việc Napoli nhiều khả năng sẽ đáp ứng một điều kiện của thỏa thuận bằng cách giành suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Manchester United có thể sẽ phải nỗ lực hơn một chút để tìm người mua cho những cầu thủ như Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee và Andre Onana. Ugarte, 24 tuổi, đã không thể chứng minh được giá trị của mình so với mức giá 50 triệu bảng Anh kể từ khi gia nhập Manchester United từ PSG vào năm 2024, nhưng tuổi trẻ và danh tiếng của anh đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều đội bóng muốn chiêu mộ anh.

Bộ đôi tiền vệ Casemiro và Ugarte cũng nhiều khả năng chia tay MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tương tự, Zirkzee cũng được các CLB của Serie A săn đón trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. MU đã chọn cách từ chối sự quan tâm trong khi Carrick làm quen với vai trò HLV tạm quyền, nhưng tình hình của cầu thủ người Hà Lan tại Old Trafford không được cải thiện.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tương lai của Onana tại Manchester dường như đã chấm dứt sau khi Senne Lammens trở thành thủ môn số 1 của MU. Và mặc dù Onana thi đấu tốt khi được cho mượn tại CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ, mọi dấu hiệu đều cho thấy MU sẽ tìm cách bán thủ môn người Cameroon và chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với anh.

May mắn thay, quãng thời gian thi đấu đầy hứa hẹn tại giải Super Lig có thể giúp thu hút sự quan tâm trở lại đối với Onana. Tuy nhiên, Manchester United sẽ phải chấp nhận bán thủ môn này với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với số tiền 44 triệu bảng Anh đã bỏ ra mua anh từ Inter Milan.