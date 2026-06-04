Sốc: Carrick chốt 5 tân binh, hàng loạt công thần rời MU 04/06/2026 12:02

(PLO)- MU chuẩn bị bước vào một mùa hè đầy biến động trên thị trường chuyển nhượng với sự thanh lọc và tăng cường lực lượng mạnh mẽ.

Sau khi giành vé trở lại Champions League, đội chủ sân Old Trafford hiểu rằng lực lượng hiện tại là chưa đủ để HLV Michael Carrick giúp MU cạnh tranh trên nhiều mặt trận trong mùa giải tới.

Theo truyền thông Anh, Quỷ đỏ muốn đưa về khoảng năm gương mặt mới nhằm tăng chiều sâu đội hình. Cái tên đang tiến gần Old Trafford nhất là Ederson, tiền vệ thuộc biên chế Atalanta. The Times cho biết Manchester United đã đạt thỏa thuận sơ bộ trị giá khoảng 35 triệu bảng với đại diện Serie A để chiêu mộ cầu thủ người Brazil. Nếu thương vụ hoàn tất, đây là bản hợp đồng đầu tiên trong cuộc cải tổ dưới thời Carrick.

Việc MU trở lại Champions League khiến kế hoạch nhân sự trở nên cấp bách hơn. Mùa trước, đội bóng chỉ phải thi đấu 40 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, lịch trình sắp tới được dự báo khắc nghiệt hơn nhiều, buộc ban lãnh đạo phải bổ sung thêm những phương án chất lượng thay vì chỉ dựa vào nhóm trụ cột quen thuộc.

Joshua Zirkzee cùng một số cầu thủ khác phải rời khỏi Old Trafford. Ảnh: EPA.

Tuyến giữa là khu vực được ưu tiên nâng cấp. Ngoài Ederson, MU còn theo dõi Aurelien Tchouameni của Real Madrid, Mateus Fernandes thuộc West Ham và Carlos Baleba của Brighton. Elliot Anderson cũng xuất hiện trong danh sách quan tâm, dù Manchester City đang chiếm lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này.

HLV Carrick cũng muốn làm mới hàng công sau khi Rasmus Hojlund chính thức rời Old Trafford. MU vì thế đang tìm kiếm một trung phong mới đủ khả năng chia lửa, tạo sức ép cạnh tranh và giúp đội bóng đa dạng hơn trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Ở hàng thủ, vị trí hậu vệ trái cũng được xem là điểm cần bổ sung, trong đó Lewis Hall của Newcastle là một trong những cái tên được nhắc đến.

Casemiro không còn tiếp tục ở lại dưới thời Carrick mùa sau. Ảnh: EPA.

Dù lên kế hoạch mua sắm mạnh tay, MU vẫn không muốn đánh mất bản sắc đào tạo trẻ. Ban lãnh đạo khẳng định cánh cửa lên đội một dành cho các cầu thủ học viện phải luôn được duy trì. Đây cũng là quan điểm phù hợp với Carrick, người vốn được đánh giá cao ở khả năng phát triển tài năng trẻ.

Ngay sau khi được bổ nhiệm vào tháng 1, Carrick đã đưa Kobbie Mainoo trở lại kế hoạch chính. Quyết định này nhanh chóng mang lại hiệu quả khi tiền vệ trẻ người Anh lấy lại phong độ và trở thành một phần quan trọng trong đội hình. MU kỳ vọng những trường hợp như Shea Lacey sẽ tiếp tục được trao cơ hội trong mùa giải tới.

Sự xuất hiện của Carrick cũng tạo cảm giác tích cực cho gia đình các cầu thủ học viện. Trước đó, Ruben Amorim từng vấp phải chỉ trích vì không trao đủ thời lượng thi đấu cho các tài năng trẻ, đặc biệt là Mainoo.

Mainoo hồi sinh ở Man United. Ảnh: EPA.

Bên cạnh việc mua người, MU cũng cần thanh lọc đội hình. Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford và Andre Onana đều nằm trong nhóm bị bán để tạo ngân sách chuyển nhượng. Casemiro đã rời CLB sau khi hết hạn hợp đồng, còn Jadon Sancho dự kiến chia tay theo dạng tự do sau quãng thời gian cho mượn không mấy ấn tượng tại Aston Villa.

Một mùa hè nóng bỏng đang chờ Old Trafford. Với Carrick, đây có thể là thời điểm định hình lại toàn bộ diện mạo Manchester United.