Neymar đối mặt với án treo giò 12 trận trong sự cố gây sốc 06/04/2026 11:20

Neymar vẫn đang rất hy vọng có thể giành một suất trong đội tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti tham dự World Cup 2026 mùa hè này, nhưng cơ hội của anh có thể không còn nếu bị cấm thi đấu dài hạn.

Cơ hội mong manh của Neymar để góp mặt trong đội tuyển Brazil tham dự World Cup mùa hè này có thể bị dập tắt hoàn toàn nếu bị cấm thi đấu. Tiền đạo 34 tuổi này đã tự gây rắc rối cho mình với một số bình luận xúc phạm trọng tài.

Neymar chưa khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil kể từ tháng 10 năm 2023 và không được HLV Carlo Ancelotti triệu tập vào đội hình gần nhất trong dịp FIFA tháng 3 vừa qua. Nhưng cựu ngôi sao Barcelona vẫn chưa từ bỏ hy vọng được tham dự World Cup vào tháng 6 tới.

Neymar đã trở về quê hương để thi đấu cho CLB thời thơ ấu Santos với hy vọng tìm lại phong độ tốt nhất sau nhiều năm vật lộn với chấn thương ở Saudi Arabia. Nhưng hiện tại, anh đang lo lắng chờ đợi phản ứng về những gì mình đã nói sau trận đấu gần nhất.

Neymar có những bình luận xúc phạm trọng tài có thể khiến anh bị treo giò đến 12 trận. ẢNH: MẠNG XÃ HỘI X

Neymar đã xảy ra xích mâu thuẫn với trọng tài Savio Pereira Sampaio sau khi nhận thẻ vàng thứ ba trong bốn trận đấu, điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bị treo giò trong trận đấu tiếp theo gặp Flamengo. Santos đã thắng Remo với tỷ số 2-0, nhưng Neymar vẫn tỏ ra tức giận vì thẻ vàng của mình khi đối mặt với giới truyền thông sau trận đấu.

"Điều đó rất bất công vì tôi bị phạm lỗi từ phía sau", Neymar bức xúc lên tiếng, "Đó là hành động thiếu trung thực, không cần thiết phải như vậy, đó là vào cuối trận đấu. Và đó không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ ba hay thứ tư, vì vậy tôi chỉ đến để phàn nàn với trọng tài và tôi đã bị phạt thẻ vàng ngay lập tức. Dù sao thì Savio lúc nào cũng vậy. Tôi nghĩ ông ấy thức dậy… [cười] nói sao nhỉ… Thức dậy đúng lúc đang đến kỳ... kinh nguyệt và ra sân với vẻ ngoài như thế".

Sau đó, Neymar nói thêm: “Ông ta là kiểu trọng tài muốn trở thành ngôi sao của trận đấu, hoàn toàn thiếu tôn trọng đối với tất cả các cầu thủ. Không chỉ với tôi, mà cả với các cầu thủ nữa. Ông ta không muốn nói chuyện, không muốn trao đổi.

Điều này cần phải được cải thiện. Ông ấy là người chịu trách nhiệm điều khiển trận đấu, phải chỉ huy mọi thứ. Và đôi khi chúng ta sẽ phàn nàn, như thường lệ trong bóng đá, chúng ta sẽ hỏi tại sao, đặt câu hỏi. Ông ấy cần biết cách xử lý điều đó. Nếu ông ấy xử lý theo cách đó, nó sẽ trở nên rất khó chịu, rất thiếu tôn trọng".

Neymar rất khó có cơ hội tham dự World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ Mirror (Anh) cho biết, Neymar có thể đối mặt với án treo giò 12 trận vì đã có tiền lệ về hình phạt này trong bóng đá Brazil. Hậu vệ Gustavo Marques của Red Bull Bragantino từng bị cấm thi đấu 12 trận vì có những bình luận phân biệt giới tính đối với nữ trọng tài Daiane Muniz.

Marques từng nói: “Tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Sao Paulo (FPF) cần xem xét lại một trận đấu tầm cỡ như thế này và không nên chỉ định một nữ trọng tài. Với tất cả sự tôn trọng dành cho phụ nữ trên toàn thế giới, tôi đã kết hôn, tôi cũng có mẹ, tôi xin lỗi nếu tôi nói điều gì đó không hay về phụ nữ, nhưng tôi không nghĩ rằng bà ấy có đủ khả năng để làm trọng tài cho trận đấu này".

Sau đó, Marques đã đưa ra lời xin lỗi nhưng lãnh đạo bóng đá Brazil không hài lòng với những bình luận phân biệt giới tính của anh. Marques nói: "Tôi đến đây một lần nữa để xin lỗi phụ nữ trên toàn thế giới và ở Brazil. Lúc đó tôi đã nói những điều không nên nói về Daiane. Sau đó tôi đã đến gặp cô ấy và cả trợ lý của cô ấy để xin lỗi.

Vì vậy, tôi lại đến đây để xin lỗi phụ nữ trên toàn thế giới, có rất nhiều phụ nữ ở đây nữa. Tôi hy vọng họ có thể tha thứ cho những gì tôi đã nói. Tôi rất buồn, rất thất vọng, vợ tôi đã mắng tôi rồi, mẹ tôi cũng vậy. Vì vậy, tôi đến đây để xin lỗi. Tôi là một người đàn ông, một con người, và con người thì ai cũng mắc sai lầm".