Mourinho được ủng hộ trở lại dẫn dắt MU 06/04/2026 12:15

(PLO)- Jose Mourinho được ủng hộ cho sự trở lại đầy bất ngờ tại Manchester United - "Ông ấy có thể gánh vác CLB đó".

Jose Mourinho từng dẫn dắt Manchester United trong hai mùa rưỡi trước khi bị sa thải vào tháng 12 năm 2018. Bây giờ, huyền thoại của Manchester United, Nicky Butt, ủng hộ việc bổ nhiệm lại Jose Mourinho tại Old Trafford. Quỷ đỏ đang tìm kiếm một HLV trưởng chính thức sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi tháng Giêng.

HLV tạm quyền Michael Carrick đã có một quãng thời gian ấn tượng khi dẫn dắt MU chỉ thua duy nhất 1 trong 10 trận. Điều này giúp ông có cơ hội đảm nhiệm vai trò chính thức. Hiện tại, MU đang đứng thứ ba Premier League dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này, tiến gần hơn đến suất tham dự Champions League mùa tới - giải đấu mà "quỷ đỏ" đã không giành được vé tham dự trong ba năm qua.

Ban lãnh đạo Manchester United vẫn chưa quyết định ai sẽ dẫn dắt CLB bước vào mùa giải tới. HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain, HLV trưởng đội tuyển Đức Julian Nagelsmann và Oliver Glasner của Crystal Palace nằm trong số những cái tên được nhắc đến.

Nicky Butt ủng hộ MU bổ nhiệm Mourinho. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu tiền vệ của Quỷ đỏ, Nicky Butt, đã chia sẻ với Paddy Power lý do tại sao anh không phản đối việc Mourinho trở lại Old Trafford. HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt MU từ năm 2016 đến 2018 - giành chức vô địch League Cup và Europa League trong hai mùa rưỡi nắm quyền

Nicky Butt nói: "Tôi muốn Jose Mourinho quay lại. Ông ấy là một người chiến thắng và có thể gánh vác CLB bóng đá đó (Manchester United), nhưng những người có quyền lực sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, vì hiện tại họ thích một HLV chỉ tập trung vào huấn luyện hơn là kiểm soát việc tuyển mộ cầu thủ."

Không một HLV kỳ cựu nào muốn đến Manchester United nếu không có sự đảm bảo về ngân sách, thời gian và quyền kiểm soát. Cơ cấu hiện tại khiến việc đó trở nên khó khăn, và họ có thể thích một người như Michael Carrick hơn”.

Jose Mourinho hiện đang là HLV trưởng của Benfica. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đội bóng của Carrick cần 16 điểm từ các trận đấu còn lại để chắc suất tham dự Champions League mùa tới, mặc dù điều đó còn phụ thuộc vào việc các đối thủ của họ giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại ở giải Ngoại hạng Anh hay không.

Manchester United sẽ trở lại thi đấu vào thứ Hai, ngày 13-4 (giờ Anh), với trận đấu trên sân nhà Old Trafford gặp Leeds United ở vòng 32 Premier League. Sau đó, "quỷ đỏ" còn chơi thêm sáu trận nữa, trong đó trận cuối cùng của mùa giải là trên sân khách gặp Brighton & Hove Albion vào ngày 24-5.