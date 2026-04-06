Hé lộ danh sách 8 ngôi sao chia tay MU 06/04/2026 13:15

MU dường như đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn với nhiều bản hợp đồng đến và đi, trong đó mục tiêu của "quỷ đỏ" thành Manchester United là chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson, người có mức phí chuyển nhượng có thể lên đến 100 triệu bảng Anh.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Manchester United dự định chia tay với 8 cầu thủ để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng bom tấn Elliot Anderson mùa hè này. Ngôi sao của Nottingham Forest , người được định giá 100 triệu bảng Anh, đã được liên hệ mạnh mẽ với việc chuyển đến Old Trafford, và đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe muốn huy động vốn bằng cách bán nhiều cầu thủ để chiêu mộ anh.

Theo tờ The Sun (Anh), Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Andre Onana và Marcus Rashford đều sắp bị MU bán. MU có thể thu về tối thiểu 60 triệu bảng Anh nếu chia tay Hojlund và Rashford, dựa trên điều khoản bán đứt trong hợp đồng cho mượn của họ tại Napoli và Barcelona.

MU đang huy động nguồn tiền để mua Anderson. ẢNH: NURPHOTO

Tuy nhiên, việc MU bán Ugarte và Zirkee được dự đoán sẽ gây ra những tổn thất đáng kể, trong khi có thông tin cho rằng "quỷ đỏ" muốn bán Onana với giá 19 triệu bảng Anh nhằm tránh vi phạm các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League. Việc Tyrell Malacia, Jadon Sancho và Casemiro ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do cũng sẽ giúp giải phóng nguồn quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford.

Casemiro sẽ chắc chắn rời MU sau mùa giải này, và người ta hy vọng Anderson sẽ đến thay thế. Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Adam Wharton, Joao Gomes và Carlos Baleba là những tiền vệ khác cũng được cho là có liên hệ với đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Anderson dường như là lựa chọn hàng đầu của Manchester United, nhưng họ có thể sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có được chữ ký của anh với Manchester City, đội bóng đang đối mặt với nguy cơ mất Rodri trong vài kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tăng cường tuyến giữa là ưu tiên rõ ràng của Manchester United bất kể ai được bổ nhiệm làm HLV chính thức, với hai bản hợp đồng mới có khả năng được ký kết nếu Ugarte cùng Casemiro rời Old Trafford.

Việc MU giành vé tham dự Champions League mùa tới sẽ rất quan trọng để có đủ tiền cho kế hoạch chuyển nhượng. Hiện tại, MU đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và do đó đang ở vị trí rất thuận lợi để trở lại nhóm các đội bóng hàng đầu châu Âu mùa giải tới, khi có ít nhất năm đội bóng Premier League sẽ giành quyền tham dự.

Kỳ nghỉ quốc tế tháng 3 vừa qua và vòng tứ kết FA Cup đồng nghĩa với việc sẽ có 24 ngày trôi qua giữa trận hòa 2-2 của MU với Bournemouth và với trận đấu gặp Leeds United vào thứ Hai, ngày 13-4 tại Ngoại hạng Anh.

Casemiro và Ugarte có thể rời Manchester United cùng lúc. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đội trưởng Bruno Fernandes đang hướng tới mục tiêu có trận thứ năm liên tiếp đóng góp vào bàn thắng cho MU, khi cầu thủ 31 tuổi này đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Bên cạnh việc tìm người thay thế Casemiro, "quỷ đỏ" có thể sớm phải tìm người kế nhiệm Bruno Fernandes.

Các nguồn tin cho rằng ngôi sao của West Ham United, Mateus Fernandes, đang nằm trong tầm ngắm, với việc tiền vệ người Bồ Đào Nha được đội trưởng của Manchester United đề cử. Việc West Ham xuống hạng khỏi Premier League có thể đẩy nhanh kế hoạch này, khi Mateus Fernandes có thể được bán với giá rẻ và khó có khả năng ở lại đội chủ sân London để chơi ở Championship. Nếu Manchester United trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới, họ cần một đội hình mạnh hơn, với chiều sâu ở cả hàng công và hàng thủ.