Bruno Fernandes muốn MU chiêu mộ Fernandes 06/04/2026 12:45

MU đang nhắm đến một số mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới và đội trưởng của "quỷ đỏ" Bruno Fernandes đã kêu gọi lãnh đạo CLB xem xét Mateus Fernandes, người có thể trở thành cầu thủ thay thế anh trong tương lai tại Old Trafford.

Manchester United đang nhắm đến một người kế nhiệm lâu dài cho Bruno Fernandes, và chính đội trưởng của "quỷ đỏ" này đã đề xuất người cùng tên và ngôi sao của West Ham là Mateus Fernandes.

Cầu thủ 21 tuổi Mateus Fernandes đã tỏa sáng trong một đội West Ham đang gặp khó khăn, đội bóng có nguy cơ xuống hạng khỏi Premier League. Nếu đội bóng thành London xuống hạng, việc giữ chân ngôi sao người Bồ Đào Nha Mateus Fernandes sẽ là một nhiệm vụ khó khăn và MU đã đưa anh vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng.

Bruno Fernandes muốn MU chiêu mộ người đồng hương Mateus Fernandes.

Mateus Fernandes không được xem là mục tiêu hàng đầu, nhưng MU vẫn có thể chiêu mộ thêm một vài tiền vệ trong mùa hè này. Với việc Casemiro chắc chắn ra đi và Manuel Ugarte nhiều khả năng cũng sẽ rời Old Trafford, MU cần tăng cường lực lượng ở khu vực này. Elliot Anderson và Sandro Tonali nằm trong số những mục tiêu chính của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Theo tờ The Sun (Anh), Mateus Fernandes lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung quốc tế hồi tháng 3 và với phong độ ngày càng thăng tiến, Manchester United đang cân nhắc chiêu mộ anh.

Trong khi đó, Bruno Fernandes có hợp đồng với MU đến năm 2027 và vẫn là linh hồn của đội, nhưng những người ở MU biết rằng họ không thể dựa vào cầu thủ 31 tuổi này mãi mãi. Đã có những tin đồn đáng chú ý về khả năng ra đi của Bruno Fernandes vào mùa hè năm ngoái, với sự quan tâm từ các CLB của Saudi Arabia, nhưng tiền vệ kiến ​​tạo người Bồ Đào Nha đã chọn ở lại Old Trafford.

Mateus Fernandes chỉ mới chuyển đến đội chủ sân London vào mùa hè năm ngoái, gia nhập từ Southampton với giá 40 triệu bảng Anh sau khi đội bóng này xuống hạng. Anh đã có 30 lần ra sân trên mọi đấu trường cho West Ham, ghi được 3 bàn thắng, và những màn trình diễn đó đang giúp anh lọt vào tầm ngắm của một số CLB lớn.

Manchester United vẫn có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ đối thủ Manchester City, đội bóng cũng sở hữu át chủ bài riêng. Giám đốc thể thao mới của Manchester City, Hugo Viana là người từng đưa Mateus Fernandes đến Sporting Lisbon và giám sát hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của anh. Bernardo Silva cũng sắp rời đội chủ sân Etihad khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè này và Man City có thể cân nhắc chiêu mộ Mateus Fernandes thay thế cho Silva.

Mùa hè năm ngoái, ban lãnh đạo Manchester United đã nỗ lực chiêu mộ những cầu thủ đã chứng tỏ được khả năng ở Premier League - dẫn đến việc họ ký hợp đồng với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Việc chiêu mộ Matheus Fernandes sẽ tiếp tục chính sách tuyển mộ đó của Manchester United.

Cựu tiền vệ của Southampton, Jo Tessem, người từng chơi cùng Mateus ​​Fernandes, chia sẻ, "Mateus ​​Fernandes đang trở thành một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu Premier League và các CLB sẽ để mắt đến anh ấy. Mateus ​​Fernandes chuyền bóng cực hay, nhanh nhẹn, thể hiện rất tốt ở khu vực giữa sân".