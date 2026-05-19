Hé lộ lý do MU chưa công bố bổ nhiệm Carrick 19/05/2026 11:50

(PLO)- Việc Michael Carrick được xác nhận trở thành HLV trưởng chính thức của MU đang bị trì hoãn do một chi tiết cuối cùng quan trọng.

Michael Carrick sắp trở thành HLV trưởng chính thức của MU nhưng chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. "Quỷ đỏ" thành Manchester chuẩn bị xác nhận việc bổ nhiệm Michael Carrick, nhưng việc xây dựng đội ngũ trợ lý được cho là đang làm trì hoãn thông báo này.

Manchester United đã đạt được thỏa thuận với Carrick, theo đó cựu cầu thủ này sẽ ký hợp đồng hai năm với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Đây là phần thưởng cho quãng thời gian dẫn dắt xuất sắc của ông, giúp đội chủ sân Old Trafford kết thúc mùa giải với vị trí thứ ba Premier League sớm 1 vòng đấu.

Người đại diện của Carrick là Jo Tongue đã có mặt tại khu phức hợp trung tâm huấn luyện Carrington của MU vào thứ năm tuần trước (giờ Anh). MU muốn xác nhận việc Carrick được được bổ nhiệm làm HLV chính thức vào cuối tuần qua nhưng nhiều khả năng thông báo sẽ được đưa ra trong tuần này, theo tờ The Sun (Anh).

Carrick đã dẫn dắt MU rất tốt. ẢNH: EPA

Carrick muốn giữ lại đội ngũ trợ lý mà ông đã tuyển dụng khi mới được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU vào tháng 1. Họ đóng vai trò không thể thiếu trong thành công của ông, với cựu trợ lý số 2 đội tuyển Anh Steve Holland và cựu trợ lý của Carrick tại Middlesbrough, Jonathan Woodgate, đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn tại Old Trafford

Jonny Evans trở lại Manchester United sau một thời gian ngắn rời đi khi Carrick đưa anh về làm trợ lý HLV. Travis Binnion cũng là một phần của ban huấn luyện đội một. Trước đây, Binnion từng là HLV trưởng của đội U-21 Manchester United và Trưởng bộ phận Phát triển Cầu thủ và Huấn luyện của Học viện đào tạo trẻ "quỷ đỏ".

Ban lãnh đạo MU đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Carrick sau mùa giải này, nhưng các cuộc đàm phán về dàn trợ lý HLV vẫn đang tiếp diễn. Những trợ lý như Holland chỉ ký hợp đồng làm việc tại Old Trafford đến hết mùa giải, nhưng các nguồn tin cho rằng ông sẽ ở lại.

Carrick đã hết lời khen ngợi Holland, nói rằng: "Steve Holland à, anh ấy là một người rất khôn ngoan và nói những điều thực sự quan trọng vào đúng thời điểm. Và tôi nghĩ sự điềm tĩnh và tự chủ của anh ấy luôn hiện hữu cho mọi người, cho tôi, cho đội ngũ huấn luyện và cả cho các cầu thủ nữa. Và tôi nghĩ tất cả những điều đó, sự năng động đó đã mang đến một điều gì đó khác biệt".

Chức HLV trưởng dài hạn tại Manchester United đang nằm chắc trong tay Carrick. ẢNH: EPA

Michael Carrick đã thắng 11 trong số 16 trận kể từ khi thay thế Ruben Amorim. MU tuyên bố kế hoạch ban đầu là chỉ bổ nhiệm Carrick đến kết thúc mùa giải, trước khi tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài hơn. Tuy nhiên, những kết quả mà Carrick đạt được đã khiến lãnh đạo MU không thể bị phớt lờ.

Sau chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Nottingham Forest trên sân nhà Old Trafford ở vòng 37 Premier League, HLV Michael Carrick nói về tương lai của mình: "Trong những ngày tới sẽ có thông tin rõ ràng hơn về tình hình. Hôm nay là về trận đấu và việc giành được kết quả đúng đắn, cũng như một số cá nhân đã tỏa sáng. Dù tin tức thế nào đi nữa, tôi chắc chắn các bạn sẽ biết trong vài ngày tới".