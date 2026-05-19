Man City sốc nặng với tin chia tay Pep Guardiola 19/05/2026 10:31

Ngay trước thời điểm quyết định của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Etihad bất ngờ bị bủa vây bởi thông tin Pep Guardiola có thể chia tay CLB sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại.

Hiện Guardiola và Man City vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Tuy nhiên, tin đồn này đang lan rất nhanh tại Anh và châu Âu. Theo ESPN, ban lãnh đạo Man City được cho là đã chuẩn bị tinh thần cho kịch bản mất nhà cầm quân người Tây Ban Nha vào cuối mùa.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha có khả năng chia tay Man City. Ảnh: EPA.

Trên giấy tờ, HLV Pep Guardiola vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2027. Dù vậy, thỏa thuận giữa hai bên được cho là có điều khoản cho phép ông rời Etihad sớm sau mùa giải hiện tại. Đây là lý do khiến tương lai của Pep trở thành chủ đề nóng đúng vào giai đoạn Man City cần sự tập trung cao nhất.

Đội bóng thành Manchester hiện tại không muốn công bố bất cứ điều gì vào lúc này, bởi họ vẫn còn hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Arsenal. Hai trận còn lại trước Bournemouth và Aston Villa đều mang tính sống còn. Chỉ cần Man City hòa hoặc thua Bournemouth, cơ hội bảo vệ ngôi vương sẽ khép lại.

Man City vẫn còn tranh vô địch Premier League với Arsenal. Ảnh: EPA.

Trong trường hợp đánh bại Bournemouth, đoàn quân của Guardiola sẽ kéo cuộc đua đến vòng cuối. Khi đó, trận gặp Aston Villa vào ngày 24-5 trở thành trận chung kết thật sự với The Citizens.

Bên cạnh tin đồn Pep ra đi, Man City cũng bắt đầu được liên hệ với những phương án thay thế. Enzo Maresca, cựu chiến lược gia của Chelsea và từng làm việc trong hệ thống Man City, đang nổi lên như ứng viên hàng đầu. Một số cái tên khác cũng được cân nhắc, nhưng danh tính vẫn được giữ kín.