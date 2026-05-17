Sốc: Chelsea thua đau FA Cup, lập tức chốt Xabi Alonso cứu ghế nóng 17/05/2026 11:38

(PLO)- Chelsea đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng mới, trong bối cảnh đội bóng London vừa trải qua cú sốc thất bại trước Man City ở chung kết FA Cup.

Theo ESPN, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể được Chelsea công bố chính thức trong vòng 24 giờ tới. Đây được xem là bước đi mạnh tay của ban lãnh đạo The Blues sau giai đoạn nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện.

Trước đó, Chelsea từng cân nhắc một số phương án khác như Andoni Iraola của Bournemouth hay Marco Silva của Fulham. Tuy nhiên, sau quá trình đàm phán, đội chủ sân Stamford Bridge đã quyết định đặt niềm tin vào Alonso.

Nguồn tin cho biết Alonso chỉ đồng ý tiếp quản công việc sau khi nhận được sự đảm bảo từ BlueCo về chiến lược chuyển nhượng cũng như quyền hạn chuyên môn. Cựu HLV Bayer Leverkusen muốn có tiếng nói rõ ràng trong việc xây dựng đội hình, thay vì chỉ đóng vai trò thực hiện các quyết định có sẵn từ ban lãnh đạo.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Chelsea sẽ xác nhận thương vụ này trước trận gặp Tottenham Hotspur tại Stamford Bridge vào ngày 19-5. Alonso sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội bóng Tây London.

Alonso sẽ trở thành HLV thứ năm của Chelsea dưới thời chủ sở hữu người Mỹ, sau Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca và Liam Rosenior.

Alonso đang tự do sau khi chia tay Real Madrid hồi tháng 1. Dù quãng thời gian tại Bernabeu không kéo dài như kỳ vọng, tên tuổi của ông vẫn được đánh giá cao nhờ dấu ấn từng tạo ra tại Bayer Leverkusen.

Chelsea kỳ vọng Alonso có thể đưa đội bóng thoát khỏi vòng xoáy bất ổn và trở lại cuộc đua danh hiệu.