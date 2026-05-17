Úc “đòi nợ” thành công U-17 Việt Nam 17/05/2026 08:03

Sáng sớm 17-5, đội tuyển U-17 Việt Nam đã không thể gây sốc như đã từng ở giải Đông Nam Á cách đây một tháng. Thầy trò HLV Cristiano Roland thua đối thủ này 0-3 tại tứ kết giải châu Á.

Rút kinh nghiệm từ trận thua 1-2 ở bán kết giải U-17 Đông Nam Á, HLV Thomas Carl Veart của Úc đã bày ra một thế trận thách thức và khác biệt để “đòi món nợ” cũ.

Úc đã thể hiện quyết tâm cao để đòi nợ U-17 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Nhìn cách U-17 Úc thể hiện qua trận sáng sớm ngày 17-5 cho thấy HLV Thomas Carl Veart đã chuẩn bị rất chu đáo và nghiêm túc, dù thực sự “bài vở” cũng không mới. Đó là cách cầu thủ Úc tận dụng triệt để lợi thế vốn có tức chiều cao, cân nặng, sức vóc vượt trội. Cùng với đó, họ sẵn sàng va chạm mạnh và thậm chí phạm lỗi để dằn mặt đội bóng trẻ Việt Nam.

Đội trẻ Úc có hai thẻ vàng dành cho Kutleshi ở phút 21 và Nasiri ở phút 57, đấy là những lỗi vào bóng thô bạo có ý đồ nhằm làm chùn chân các bạn cùng tuổi Việt Nam.

Thua Úc 0-3, đội tuyển U-17 Việt Nam rời cuộc chơi tại tứ kết nhưng vẫn có tấm vé World Cup trẻ. Ảnh: AFC.

Ba bàn thắng của Úc do công O’Carroll ghi phút 40, Hassarati ghi phút 60 và Gerald ghi phút 75.

Tiếc nuối cho thầy trò HLV Cristiano Roland nhưng không thể trách móc, vì Úc đã chuẩn bị quá chu đáo, quyết tâm cao cùng ưu thế vượt trội.

Như vậy U-17 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết, chỉ đủ có tấm vé World Cup trẻ mà không thể tiếp tục cuộc hành trình thần thánh được.

Các trận tứ kết còn lại Uzbekistan đánh bại Hàn Quốc 5-3 ở loạt sút lưu lưu sau 120 phút hòa nhau 2-2.

Trung Quốc thắng Saudi Arabia 3-1, Nhật Bản thắng Tajikistan 5-0.

+ Lịch thi đấu bán kết giải U-17 châu Á: Nhật Bản - Uzbekistan (22 giờ ngày 19-5), Úc - Trung Quốc (1 giờ 30 ngày 20-5).