Nhờ HLV người Nhật, U-17 Trung Quốc loại chủ nhà 16/05/2026 11:38

(PLO)- Đằng sau địa chấn U-17 châu Á của U-17 Trung Quốc là chiến công của HLV người Nhật Bản Ukashima gieo vào các học trò tinh thần chiến binh Samurai.

U-17 Trung Quốc tiễn chủ nhà rời giải châu Á nhờ HLV người Nhật, và bất ngờ U-17 Việt Nam đánh bại UAE để lên ngôi nhất bảng C, đoạt vé đi World Cup là điểm nhấn ở cuộc chơi lớn.

Nên nhớ U-17 Saudi Arabia là thế hệ trọng tâm để chuẩn bị cho đất nước giàu có này đăng cai chủ nhà World Cup 2034, ấy vậy mà họ đã bị đội bóng không được đánh giá cao là U-17 Trung Quốc loại khỏi giải ngay vòng tứ kết.

Thuyền trưởng Bin Ukishima, HLV người Nhật đã "gieo" vào U-17 Trung Quốc tinh thần "chiến binh Samurai" khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia. Ảnh: AFC.

U-17 Trung Quốc đã ngược dòng đánh bại Saudi Arabia 3-1. Ngay phút 21, Faisal Bayomi đã “mở tài khoản” cho chủ nhà. Nhưng chỉ sáu phút sau, Wan Xiang đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, đó cũng là tỉ số tạm thời trong hiệp 1.

Vào hiệp hai, Trung Quốc gia tăng cường độ tấn công, một cách chơi của đội bóng trẻ này đậm chất Nhật, truyền từ HLV Bin Ukishima. Cách thể hiện của U-17 Trung Quốc hệt như các tuyến trẻ của Nhật Bản, với một tinh thần không khoan nhượng, không từ bỏ, và không gì là không thể.

U-17 Trung Quốc chơi một trận cực hay và khoa học. Ảnh: AFC.

Và với cách đá này, tập thể trẻ Trung Quốc mang hơi thở của “chiến binh Samurai” rất đậm từ ông thầy Nhật 58 tuổi gieo vào.

Hai bàn thắng của Trung Quốc tiếp tục do công Zhao Singyuan ghi phút 59 và He Sifan ghi phút 90+2 đã giúp họ loại chủ nhà rất ấn tượng.

Ở trận tứ kết thứ nhì, Nhật Bản đã dội mưa gôn vào đối thủ Trung Á - Tajikistan với 5 bàn thắng.

Hai trận tứ kết còn lại: Uzbekistan - Hàn Quốc (23 giờ ngày 16-5), Việt Nam - Úc (0 giờ ngày 17-5).