Tứ kết U-17 châu Á: U-17 Việt Nam – U-17 Úc Thầy trò HLV Roland chờ viết tiếp kỳ tích World Cup 16/05/2026 06:39

(PLO)- Sau chiến thắng lịch sử UAE để giành vé tham dự FIFA U-17 World Cup 2026, thầy trò HLV Roland lập tức bước vào trạng thái chiến đấu mới ở tứ kết với đối thủ lớn Úc.

Trận tứ kết gặp Úc vào lúc 0 giờ ngày 17-5 là cơ hội để thầy trò HLV Roland khẳng định vị thế mới của bóng đá Đông Nam Á trước một đối thủ từng nhiều lần được đánh giá vượt trội về thể hình, tốc độ và đẳng cấp.

U-17 Việt Nam không ăn may

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã trở lại sân tập tại Jeddah với tâm trạng hào hứng sau cột mốc lịch sử ở vòng chung kết U-17 châu Á 2026. Chiến thắng nghẹt thở UAE 3-2 đã giúp thầy trò HLV Roland giành vé vào tứ kết, đồng thời chính thức đưa bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt tại FIFA U-17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar.

Ban huấn luyện ưu tiên việc hồi phục thể trạng và cân bằng tinh thần cho các cầu thủ. Buổi tập gần nhất chủ yếu diễn ra nhẹ nhàng nhằm giúp toàn đội giải tỏa áp lực.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã giành vé chơi World Cup ngay sau vòng bảng U-17 châu Á. Ảnh: TAFC.

Điều dễ nhận thấy là tinh thần của đội tuyển U-17 Việt Nam đang lên rất cao. Các cầu thủ xuất hiện trên sân tập với sự thoải mái và tự tin rõ rệt. Sau khi hoàn thành mục tiêu World Cup, đội bóng trẻ Việt Nam giờ đây hướng toàn bộ sự tập trung vào thử thách tiếp theo mang tên Úc.

Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy thừa nhận toàn đội đã trải qua những khoảnh khắc xúc động sau khi làm nên lịch sử, nhưng ban huấn luyện nhanh chóng yêu cầu các cầu thủ gác lại cảm xúc chiến thắng để chuẩn bị cho trận chiến lớn hơn phía trước.

Theo đánh giá của Minh Thủy, đồng nghiệp Úc là đối thủ cực mạnh với nền tảng thể hình, tốc độ và kỹ chiến thuật ở đẳng cấp cao. Tuy nhiên, cầu thủ của SL Nghệ An khẳng định toàn đội đang rất quyết tâm và sẽ cố gắng hoàn thiện thêm mọi chi tiết theo giáo án của ban huấn luyện trước giờ bóng lăn.

Tuyển trẻ U-17 Úc chật vật vượt qua vòng bảng. Ảnh: TAFC.

Quyết thắng U-17 Úc để khẳng định vị thế

Trận tứ kết giữa U-17 Việt Nam và U-17 Úc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-5 tại Jeddah (Saudi Arabia), tức 0 giờ ngày 17-5 theo giờ Việt Nam. Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng knock out bởi hai đội từng tạo nên cuộc đối đầu giàu cảm xúc ở bán kết U-17 Đông Nam Á cách đây khoảng một tháng.

Ở trận đấu đó, Úc mở điểm trước nhờ ưu thế thể lực và sức ép liên tục. Tuy nhiên, U-17 Việt Nam đã khiến cả khu vực bất ngờ khi lội ngược dòng thắng 2-1 để giành vé vào chung kết. Sau đó, đoàn quân của HLV Roland tiếp tục đánh bại Malaysia 3-0 để lên ngôi vô địch Đông Nam Á một cách đầy thuyết phục.

Chính vì vậy, màn tái đấu lần này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Úc bước vào trận đấu với tâm thế muốn đòi lại món nợ cũ, còn U-17 Việt Nam lại có cơ hội chứng minh chiến thắng trước đó không hề là may mắn.

Thầy trò Cristiano Roland quyết tạo nên kỳ tích mới. Ảnh: VFF.

Thực tế, hành trình của Úc tại vòng bảng U17 châu Á chưa thật sự ổn định. Đại diện xứ chuột túi chỉ thắng Ấn Độ 4-0 trước khi thua Uzbekistan 0-2 và giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng D.

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland tạo nên cú sốc lớn khi đứng đầu bảng C, vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó gồm Hàn Quốc. Đội bóng trẻ Việt Nam thể hiện sự lì lợm, tinh thần chiến đấu cao và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Các chuyên gia bóng đá cùng có chung nhận định U-17 Việt Nam đã trở nên bản lĩnh hơn, tự tin hơn và không còn e ngại trước các đội bóng lớn châu Á.

Lứa cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ còn tiến xa. Ảnh: VF.

Sau khi giành vé dự World Cup, áp lực thành tích với U-17 Việt Nam phần nào được giải tỏa. Đây có thể trở thành lợi thế lớn trước Úc. Khi tâm lý được cởi bỏ, thầy trò HLV Cristiano Roland có khả năng tạo ra thêm một cú sốc nữa.

Bây giờ, mục tiêu của đội trẻ Việt Nam không còn dừng ở việc chơi “đủ tụ”. Đoàn quân áo đỏ đang muốn tiến sâu nhất tại cuộc chơi lớn châu lục, và Úc là chướng ngại kiểm tra cho tham vọng thực sự ấy.