U-17 Việt Nam đoạt vé đi World Cup 14/05/2026 08:15

Đánh bại UAE 3-2, U-17 Việt Nam không vào tứ kết đồng nghĩa đoạt vé đi World Cup trẻ và đồng thời lên ngôi nhất bảng C.

Lượt trận cuối bảng C diễn ra lúc 0 giờ ngày 14-5, tuyển U-17 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 còn Hàn Quốc hòa Yemen 0-0.

Theo đó, Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhất bảng còn Hàn Quốc theo ngay phía sau với ngôi nhì.

U-17 Việt Nam đã thể hiện một trận đấu ngoan cường trước UAE. Ảnh: AFC

U-17 Việt Nam đã làm được điều mà các đại diện trẻ Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia và Myanmar đã không làm được khi rời giải đấu ngay sau vòng bảng.

Một trận đấu cực hay và kịch tính, UAE xuất quân trong thế lưng dựa tường khi đứng chót bảng trước lượt trận cuối và chỉ có thắng Việt Nam mới hy vọng đi tiếp.

Và ngay phút thứ nhất của trận thì lưới của thủ môn Xuân Hòa đã rung lên từ pha dứt điểm của Nasir Al Mheiri. Phút 41 thì Nguyễn Lực đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng bàn san bằng 1-1.

UAE đã gây vô vàn khó khăn cho Việt Nam. Ảnh:AFC

Đầu hiệp 2, ngay phút 48 Nguyễn Văn Dương đưa trẻ Việt Nam vượt lên dẫn 2-1 rồi phút 56, Adam Mahrous lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

.. Và đến phút 69 thì Nguyễn Mạnh Cường đóng đinh trận đấu bằng chiến thắng 3-2. Từ đấy cũng là thời điểm học trò HLV Cristiano Roland chịu áp lực kinh khủng từ những đợt tấn công của UAE với cầu thủ có thể hình và chiều cao rất ấn tượng. Tuy nhiên những cầu thủ U-17 Việt Nam đã thi đấu ngoan cường và bảo vệ thành quả 3-2.

... Nhưng cuối cùng U-17 Việt Nam đánh bại đối thủ để vào tứ kết với ngôi nhất bảng C. Ảnh: AFC

U-17 Việt Nam chính thức có tấm vé đi World Cup U-17 tại Qatar bằng ngôi nhất bảng C vào tứ kết. Một sự kiện mang tính lịch sử cho bóng đá 11 người của Việt Nam.

Đội trẻ Việt Nam trở thành những người hùng của bóng đá Việt Nam, một dấu ấn lớn của bóng đá nước nhà trên trường quốc tế.

Năm 2016, đàn anh U-19 Việt Nam cũng từng làm được lịch sử khi có vé dự World Cup U-20 năm 2017 tại Hàn Quốc. Thế hệ lần đó là những anh em nhà Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Minh Dĩ... Lần đó thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-19 Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Bahrain 1-0 ở tứ kết để vào bán kết và có vé đi World Cup U-20 năm sau.

...Đúng 10 năm sau thì thế hệ đàn em đã lặp lại thành tích chiếc vé World Cup trẻ cho bóng đá Việt Nam.