U-17 Việt Nam vẫn còn rộng cửa giành vé World Cup 12/05/2026 06:39

(PLO)- Sau một trận thắng và một trận thua, cánh cửa vào tứ kết giải U-17 châu Á và giành vé dự World Cup vẫn chưa khép lại với đội tuyển U-17 Việt Nam.

Đội tuyển U-17 Việt Nam ở rất gần chiến thắng lịch sử trước U-17 Hàn Quốc, nhưng cú sụp đổ cuối trận khiến thầy trò HLV Cristiano Roland đánh rơi tất cả chỉ trong ít phút ngắn ngủi.

80 phút kiên cường và cú ngã đau đớn

Trước đối thủ Hàn Quốc được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất châu Á, các tuyển thủ Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn bằng màn trình diễn đầy quả cảm. Suốt hơn 80 phút, các học trò của HLV Cristiano Roland chơi kỷ luật, tập trung và khiến đội bóng xứ Kim chi gặp vô vàn khó khăn.

Dù thua về thể hình, tốc độ lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế, U-17 Việt Nam vẫn triển khai thế trận hợp lý với hàng phòng ngự lùi sâu và những pha phản công tốc độ. Bàn mở điểm của tiền đạo Lê Sỹ Bách khiến người hâm mộ vỡ òa bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, một đội trẻ Việt Nam ở rất gần việc quật ngã Hàn Quốc tại sân chơi châu lục.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam có bàn thắng trước vào lưới Hàn Quốc nhưng lại để thua ngược đáng tiếc. Ảnh: TAFC.

Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp bắt đầu lộ rõ sau giờ nghỉ. U-17 Hàn Quốc liên tục đẩy cao đội hình và tạo áp lực khủng khiếp lên phần sân Việt Nam. Trong khi đó, các cầu thủ áo đỏ dần xuống sức sau quãng thời gian dài chống đỡ.

Khoảng 10 phút cuối trận trở thành cơn ác mộng với thầy trò HLV Roland. Hệ thống phòng ngự vốn chơi chắc chắn suốt cả trận của U-17 Việt Nam bất ngờ đánh mất sự tập trung. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, Hàn Quốc ghi liền 4 bàn thắng để hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 4-1.

Các thống kê phản ánh rõ sự áp đảo của đại diện Đông Á trong hiệp hai. Hàn Quốc tung ra 9 cú sút và có tới 6 lần đưa bóng trúng đích. Phía bên kia, Việt Nam gần như không thể phản kháng khi chỉ sở hữu đúng một pha dứt điểm sau giờ nghỉ.

Thầy trò HLV Cristiano Roland quyết tâm lớn ở trận cuối vòng bảng. Ảnh: VFF.

Thất bại để lại nhiều tiếc nuối bởi đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã ở rất gần chiến thắng lịch sử. Dù vậy, màn trình diễn kiên cường trước đối thủ mạnh hàng đầu châu lục cũng cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang tiến bộ đáng kể.

U-17 Việt Nam còn quyền tự quyết

Dù thua đậm trước Hàn Quốc, đội bóng trẻ Việt Nam vẫn chưa mất lợi thế trong cuộc đua giành vé dự World Cup. Sau hai lượt đấu tại bảng C, cục diện vẫn cực kỳ căng thẳng khi khoảng cách giữa các đội không quá lớn.

Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 4 điểm, trong khi Việt Nam và Yemen cùng có 3 điểm. Nhờ thành tích đối đầu tốt hơn, thầy trò Cristiano Roland đang xếp thứ hai. UAE đứng cuối với 1 điểm nhưng vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Tình thế ở bảng C có nhiều lợi thế cho tuyển trẻ Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Điều đó khiến lượt trận cuối cùng trở nên vô cùng căng thẳng. UAE chắc chắn sẽ chơi tất tay khi đối đầu Việt Nam vào rạng sáng 14-5. Đại diện Tây Á không được đánh giá mạnh bằng Hàn Quốc, nhưng họ sở hữu tốc độ và khả năng phản công rất nguy hiểm.

Qua hai lượt trận, UAE cho thấy hàng thủ thiếu ổn định và thường xuyên để lộ khoảng trống ở cuối trận. Tuy nhiên, thể lực của đội bóng này lại là điểm mạnh đáng chú ý.

Kịch bản đi tiếp dành cho Việt Nam tương đối rõ ràng. Nếu đánh bại UAE, thầy trò HLV Cristiano Roland chắc chắn giành vé vào tứ kết và đồng nghĩa có suất dự World Cup. Trong trường hợp hòa UAE, các tuyển thủ trẻ Việt Nam vẫn đi tiếp nếu Hàn Quốc không thua Yemen ở trận đấu cùng giờ.

Chỉ cần không thua UAE và Hàn Quốc đánh bại Yemen, thầy trò Cristiano Roland giành vé World Cup. Ảnh: TAFC.

Ngay cả khi thất bại trước UAE, cơ hội dự World Cup của Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Châu Á năm nay có 8 suất chính thức dự giải thế giới, bên cạnh suất mặc định dành cho chủ nhà Qatar. Nếu tuyển U-17 Qatar vượt qua vòng bảng, suất còn lại có thể được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Điều đó đồng nghĩa U-17 Việt Nam vẫn còn hy vọng nếu đứng thứ ba, miễn là sở hữu thành tích vượt trội so với các đội xếp thứ ba ở bảng khác. Dẫu vậy, quyền tự quyết đẹp nhất vẫn nằm trong tay đoàn quân áo đỏ khi chỉ cần có điểm trước UAE, cánh cửa World Cup sẽ mở rộng.

Sau cú ngã đau, thầy trò Cristiano Roland hiểu rằng họ không còn cơ hội để mắc sai lầm. Nhưng giữa hoàn cảnh khó khăn ấy, giấc mơ World Cup vẫn còn nguyên và chỉ cách U-17 Việt Nam đúng một trận đấu nữa.