VCK U-17 châu Á: Khuya 10-5, Việt Nam săn vé World Cup, Thái Lan thua tiếp 10/05/2026 11:02

23 giờ ngày 10-5, U-17 Việt Nam ra quân trận thứ nhì gặp Hàn Quốc tại giải U-17 châu Á, nếu đánh bại đội trẻ xứ Kim chi, U-17 trẻ Việt Nam có vé đi World Cup.

Trong khi đó, U-17 Thái Lan đã thua trận thứ nhì liên tiếp tại bảng A và chờ đá với “đồng hương Đông Nam Á” là Myanmar rồi hai đội cùng “check out” Saudi Arabia.

U-17 Việt Nam thắng Yemen 1-0 và sẵn sàng nghênh chiến với U-17 Hàn Quốc. Ảnh:AFC

Bảng A, chủ nhà Saudi Arabia vừa thắng Thái Lan 2-0, trận đầu Thái Lan cũng thua Tajikistan tỉ số tương tự. Myanmar cũng có kết quả giống Thái Lan khi toàn thua, thua Saudi Arabia 0-4 và Tajikistan 0-1. Chính vì vậy hai đại diện Đông Nam Á chờ gặp nhau đá trận thủ tục rồi rời Saudi Arabia.

Trong khi đó, U-17 Việt Nam ra quân bảng C đã đánh bại Yemen 1-0. 23 giờ ngày 10-5, thầy trò HLV Cristiano Roland đá trận thứ nhì gặp Hàn Quốc. Đội trẻ xứ Kim chi đang bị dư luận chỉ trích khi trận đầu để UAE cầm hòa 1-1. Nay ở thế “lưng dựa tường”, U-17 Hàn Quốc sẽ nỗ lực tìm chiến thắng trước Việt Nam.

Thái Lan thua Saudi Arabia và Tajikistan cùng tỉ số 0-2, nay chờ đá thủ tục với Myanmar rồi rời giải. Ảnh:AFC

Ngược lại về phía U-17 Việt Nam, HLV Roland tự tin tuyên bố, đội ông có thể thắng được Hàn Quốc. Và điều này là có cơ sở. U-17 Hàn Quốc dù là ứng viên vô địch, song họ cũng có... gót Achilles để có thể Việt Nam đánh bại. Cơ hội của đội trẻ Việt Nam khi đối đầu với Hàn Quốc dẫu nhỏ, nhưng nó rõ ràng. Các đội trẻ, nhất là lứa U-19, U-17... Hàn Quốc cũng có những điểm yếu chết người và cũng hay mắc những lỗi rất ngớ ngẩn.

Chạm trán với U-17 Hàn Quốc cơ hội của Việt Nam có và rõ ràng, song nhìn khả năng chiến thắng vẫn thấp hơn. Tuy nhiên lứa U-17 này của Việt Nam là xuất sắc, tinh thần thi đấu cao, sức mạnh, sức bền đều rất ấn tượng.

Sau lượt trận đầu đánh bại Yemen 1-0, trẻ Việt Nam lên ngôi đầu bảng vì trận cùng bảng Hàn Quốc - UAE hòa nhau 1-1. Nếu như khuya 10-5, thầy trò HLV Roland tạo “địa chấn châu Á” bằng việc đánh bại Hàn Quốc, thì nắm chắc suất vào tứ kết, đồng nghĩa có vé đi World Cup.

Và nếu như kết quả không như mong đợi thì U-17 Việt Nam vẫn còn lượt trận cuối gặp UAE.

Indonesia (trắng) đang xếp thứ 3 bảng B,lượt cuối lại gặp Nhật Bản. Ảnh: AFC

Đông Nam Á có 4 đại diện, tuy nhiên Thái Lan và Myanmar đã hết cơ hội vào tứ kết. Đại diện thứ tư là Indonesia có lẽ cũng rời Saudi Arabia sau vòng bảng vì hiện nay họ đang xếp thứ 3 bảng B với 3 điểm, phía trên là Nhật Bản (6 điểm), Qatar (3 điểm) do Qatar thắng Indonesia 2-0. Lượt cuối Indonesia lại gặp Nhật Bản, đối thủ này không có thói quen khoan nhượng hay đủ điểm rồi thì hay dễ dãi.