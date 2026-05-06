Thái Lan... hỏng, chờ U-17 Việt Nam giải quyết Yemen 06/05/2026 11:32

0 giờ ngày 7-5, U-17 Việt Nam, đại diện Đông Nam Á cuối cùng ra quân lượt trận đầu giải U-17 châu Á. U-17 Thái Lan đã thua đối thủ cần phải thắng, nay trẻ Việt Nam cũng ở thế phải thắng đối thủ đầu tiên.

Rất tiếc nuối cho Thái Lan, bảng A có “2 tầng” rất rõ ràng nhưng Thái Lan đã không giải quyết được Tajikistan để đối thủ Trung Á đánh bại 2-0. Hai chướng ngại khủng phía trước gồm chủ nhà Saudi Arabia thì Thái Lan không thể tạo địa chấn. Và có khi đối thủ còn lại là Myanmar, Thái Lan cũng không thắng nổi.

Yemen (trắng) là tập thể khó chịu, có lối chơi kỹ thuật và tiềm ẩn những bất ngờ rất cao. Ảnh:AFC

Còn Việc Myanmar thua Saudi Arabia 0-4 không có gì lạ. U-17 Indonesia cũng rất đáng hoan nghênh khi họ làm được chuyện mà Thái Lan không làm được. Thầy trò Yulianto đã đánh bại đối thủ cần phải đánh bại là Trung Quốc 1-0.

0 giờ ngày 7-5, trẻ Việt Nam cũng chạm trán với đối thủ cần phải thắng là Yemen. Bảng C thì không phân “2 tầng” như bảng A của Thái Lan, bảng này đúng là bảng tử thần, ít ra là so với U-17 Việt Nam vì Yemen mạnh, UAE cũng mạnh, còn Hàn Quốc thì không phải bàn. Những giải xen vào vòng loại World Cup thì các đội trẻ rất mạnh.

Lịch sử đối đầu U-17 Việt Nam chưa từng thắng Yemen qua 2 thua 1 hòa. Trận hòa gần nhất là vòng loại U-17 châu Á năm 2025, hai đội hòa 1-1 tại Việt Trì.

Việt Nam từng đánh bại Úc cách đây không lâu. Ảnh:FAM

Nhìn vào bảng C này, ngoài Hàn Quốc rất mạnh, ba đội còn lại có thể nói ngang ngửa nhau theo cách nhìn lạc quan cho trẻ Việt Nam. Thực tế thầy trò HLV Cristiano Roland cũng thua nhiều thứ như thể hình, chiều cao, cân nặng. Yemen hơn trẻ Việt Nam những thứ này, còn UAE ngoài những thứ hơn trên thì lại là quốc gia giàu có, ổn định, thừa tiền để đào tạo trẻ. U-17 Việt Nam thì ra quân là tinh thần thi đấu như “cảm tử quân”, có thể thua thiệt nhiều thứ nhưng bù lại tinh thần quật khởi mãnh liệt, thể hiện hơn... 200% sức lực.

Tại giải U-17 Đông Nam Á vừa qua, Việt Nam chỉ có 1 trận “thử lửa” thực sự đó là bán kết ngược dòng thắng Úc 2-1. Còn ở bảng C của giải châu Á này, cả ba đội đều mạnh như Úc.

Khác với bảng A của Thái Lan và thậm chí bảng B của Indonesia, bảng C sẽ rất căng thẳng và thậm chí đến kết thúc lượt trận cuối mới phân biệt được hai đội đầu bảng.

Đội trẻ nào cũng muốn tìm tấm vé World Cup, đó chính là yếu tố tạo nên sự kịch tính cho giải đấu này.

Năm ngoái thầy trò HLV Roland đã vỡ mục tiêu khi ở bảng tử thần cùng Nhật Bản, Úc và UAE đều hòa 1-1 qua 3 trận và tan vỡ giấc mơ World Cup.

0 giờ ngày 7-5, hy vọng U-17 Việt Nam làm được điều như U-17 Indonesia, tức lấy trọn 3 điểm.

+ Lịch đấu lượt trận đầu tiên bảng C (ngày 7-5): Yemen - Việt Nam (0 giờ) khu tổ hợp King Abdullah Sport City), Hàn Quốc - UAE (0 giờ 30) khu tổ hợp King Abdullah Sport City.